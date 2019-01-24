24 Ocak 2019 14:24

Mahkeme Ali Rıza Binboğa'nın MESAM'dan ihracına tedbir koydu

MESAM'a kayyım olarak atanan Coşkun Sabah başkanlığındaki kurul tarafından ihraç edilen Ali Rıza Binboğa, başvurduğu mahkemeden olumlu sonuç aldı.

Mahkeme Ali Rıza Binboğa'nın MESAM'dan ihracına tedbir koydu

Fotoğraf: DHA

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    Kültür Bakanlığı tarafından MESAM’a kayyım atanmasının ardından ihraç edilen sanatçılar arasında olan Ali Rıza Binboğa, mahkeme tarafından haklı bulundu. Mahkeme, Binboğa’nın ihraç edilmesi kararına tedbir koydu. 

    MESAM'a (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği ) geçtiğimiz yıl Kültür Bakanlığı kayyım atamıştı. Arif Sağ ve ekibi, Coşkun Sabah başkanlığındaki Geçici Yönetim Kurulu tarafından Haysiyet Kurulu'na sevk edilmişti. Başta Arif Sağ, Cahit Berkay, Ali Haydar Timisi, Metin Karataş ve Ali Rıza Binboğa olmak üzere otuza yakın MESAM üyesi ihraç edilmişti. 

    BİNBOĞA DAVA AÇMIŞTI

    Ali Rıza Binboğa ihraç kararının haksız ve yasal olmadığını belirterek İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'ne dava açmıştı. Davanın  bugün görülen duruşmasına ünlü sanatçı Ali Rıza Binboğa avukatları ile birlikte katıldı. Mahkeme Binboğa’yı haklı bularak ihraç edilmesi kararına tedbir koydu. Dava ileri bir tarihe ertelenirken Ali Rıza Binboğa lehine çıkan ilk kararın davayı kazanma yönünde önemli bir adım olduğunu belirterek mücadeleye devam edeceğini söyledi. 

    ARİF SAĞ VE EKİBİ İHRAÇ EDİLMİŞTİ

    MESAM'da Arif Sağ ve ekibi, geçen yıl mayıs ayında görevden alınarak yerine Coşkun Sabah'ın başını çektiği bir kayyım yönetimi atanmış, ardından Sağ ve ekibinden 30 kişi Haysiyet Kurulu'na gönderilmişti. Genel Kurul'a bir gün kala, kurula sevk edilen Arif Sağ, Cahit Berkay, Ali Haydar Timisi, Metin Karataş ve Ali Rıza Binboğa'nın da olduğu 30'a yakın isim üyelikleri iptal edilerek ihraç edilmişti. (İstanbul/DHA)

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