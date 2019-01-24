Mahkeme konkordato talep eden Pamukkale Turizm'in iflasına karar verdi

İzmir 1. Asliye Mahkemesi, Pamukkale Turizm'in konkordato talebini reddederek şirketin iflasına karar verdi. Şirketin mali durumuna ilişkin raporları inceleyen mahkeme heyeti, firmanın ticari faaliyetlerini sürdürmesine imkan olmadığına karar vererek konkordato talebini reddetti ve iflas kararı verdi.

Pamukkale Turizm, 27 ekim tarihinde kendisi ve bağlı iki şirketi için konkordato talebiyle Ticaret Mahkemesine başvurdu. Mahkeme, üç şirket için de 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu kararla birlikte, şirket faaliyetlerinin denetimi için de geçici konkordato komiser heyeti atanmıştı. (HABER MERKEZİ)

Pamukkale Turizm'den konkordato talebi