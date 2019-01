Tutuklu avukatlar açlık grevine başladı

Eylem NAZLIER

İstanbul

Uzun süren tutukluğun ardından tahliye edilen ama sadece 24 saat sonra tekrar tutuklanan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi avukatlar, hukuksuz yargılamalara ve cezaevlerindeki baskılara dikkat çekmek için açlık grevine başladı.

ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ile birlikte Aycan Çiçek, Aytaç Ünsal, Behiç Aşçı ve Engin Gökoğlu’nun bulunduğu tutuklu 5 avukat “hukuksuzluğa dikkat çekmek” için bugün açlık grevine başladı. Tutuklu avukatlardan Engin Gökoğlu’nun babası Sebahattin Gökoğlu ve eşi Meral Yıldırım Gökoğlu ile konuştuk. Bir sonraki duruşmanın 18 Martta görüleceğini hatırlatan Av. Engin Gökoğlu’nun eşi Meral Yıldırım Gökoğlu, “Duruşmayı açlık grevinde karşılayacaklarını söylediler. Duruşmadaki tutuma göre hareket edeceklerini düşünüyorum” dedi.

“EŞİMİN KALBİ DELİK”

Eşinin sağlık durumu ile de ilgili bilgi veren Meral Yıldırım Gökoğlu şunları aktardı: “Eşimin kalbi delik. Eşim Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın avukatlığını yaptığı süreçte onlara destek için açlık grevine başladı. O süreçte kalp doktoruna gittik. Doktor 20 gün hiçbir sorun yaratmayabilir ama 20. günden sonra bitirmesi gerektiğini söyledi. Ben doktorun dediklerini hatırlattığımda eşim bana ‘Hapishanede yapacağım başka bir şey yok. Büyük bir hukuksuzluk ve baskı var’ dedi.”

“AİLELER İÇİN DE İŞKENCE”

Gökoğlu, “Biz Ankara’da yaşıyoruz. Tekirdağ’a her hafta gitme koşulumuz yok. Ayda bir açık görüşe gidiyoruz. Bir hafta babam gidiyor bir hafta ben gidiyorum. Aycan’ın ailesi Denizli de yaşıyor. Aycan Düzce’de cezaevinde. Aycan’ın annesi nasıl her hafta gitsin? Selçuk Kozağaçlı’nın ailesi Konya’da yaşıyor, Selçuk Bey Silivri Cezaevi’nde. Bir tek Aytaç’ın ailesi İzmir’de, Aytaç Burhaniye Cezaevi’nde, bir tek onlar yakınlar. Bu durum aileler için de işkence. Her birinin başka hapishanede olması da işin farklı bir boyutu. Bunu da bilerek yaptılar” diye konuştu.

“KİMİ SAVUNMUŞ BİZİM ÇOCUKLAR?”

Baba Sebahattin Gökoğlu ise şunları söyledi: “Biz Ankara’da yaşıyoruz. Ankara’da cezaevi mi yok? Ekonomik, psikolojik yönden de aileleri yıpratmaya çalışıyorlar. Adaletli bir mahkemenin olacağını düşünemiyoruz. Yönlendirilmiş bir mahkeme ile karşı karşıyayız. Bizim çocuklarımız halkın avukatlığını yapmış insanlar. Bir avukat savunma yapar. Kimi savunmuş bizim çocuklar? Soma’da ölen 301 madencinin ailelerini savunmuş, işinden atılan işçileri savunmuş, bunları savunmak suç mu? Bu iktidar için bunlar suç. Bundan kaynaklı içerde yatıyorlar.”