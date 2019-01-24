Müzik-Sen: Sanatçının statüsü ile ilgili UNESCO kararına uyulsun

Müzik-Sen, Türkiye’de sanatçının statüsünün belirlenmesi için milletvekillerine başvuruda bulundu ve UNESCO’nun sanatçının korunmasına ilişkin tavsiye kararına dikkat çekti.

Müzik-Sen tarafından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Genel Konferansının 27 Ekim 1980 tarihli Sanatçının Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararıyla, sanatçıların sağlık, çalışma, sosyal güvenlik ve örgütlenme hakları yönünden özel olarak korunması ve desteklenmesinin öngörüldüğü belirtilerek; “UNESCO’nun söz konusu tavsiye kararı doğrultusunda düzenlenen 1982 Anayasasının ‘Sanatın ve Sanatçının Korunması’ başlıklı 64. maddesiyle de, sanatçının korunması ve desteklenmesi amir hüküm olarak anayasal güvence altına alınmıştır. Ancak aradan yaklaşık 39 yıl geçmiş olmasına karşın, UNESCO’nun Tavsiye Kararının ve Anayasa’nın 64. maddesinin gerekleri yerine getirilmemiş olup, özellikle müzik, sinema ve tiyatro sanatçılarının başta sosyal güvenlik olmak üzere, çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi, sendikal örgütlenme ve telif hakları gibi en temel hakları dahi çözüme kavuşturulmamıştır” denildi.

Müzik-Sen’in milletvekillerine gönderdiği metinde şu ifadelere yer verildi:

“UNESCO Genel Konferansının 27 Ekim 1980 tarihli ‘Sanatçının Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı’ ve bu karar doğrultusunda düzenlenmiş olan Anayasamızın ‘Sanatın ve Sanatçının Korunması’ 64. maddesi kapsamında, ülkemizde sanatçının statüsünün belirlenmesi ve sanatçı haklarının Tavsiye Kararında öngörülen düzeyde geliştirilebilmesi için gerekli katkı ve desteğin sağlanması dileğiyle, gereğini ilgi ve değerlendirmenize sunarım.” (HABER MERKEZİ)