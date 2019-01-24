Erdoğan yıllar sonra Adana Mutabakatı'nı gündeme getirdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamalarının tanıtım töreninde konuştu. Erdoğan buradaki konuşmasında “"Açık söylüyorum, Suriye'de insani amaçlarla bulunan tek ülke Türkiye'dir. Adana mutabakatının yeniden gündeme gelmesi gerektiğini çok iyi anlıyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye ile Suriye arasında 1998’de imzalanan Adana Mutabakatıyla Suriye, PKK’ye karşı Türkiye’yle iş birliği taahhüdünde bulunmuştu.

ERDOĞAN'A GÖRE 'TÜRKİYE İNSANİ AMAÇLARLA SURİYE'DE'

Erdoğan, Rusya ile gerçekleştirdiği görüşmenin temelinde Suriye topraklarında huzuru nasıl sağlayacaklarının yattığını ifade ederek, “Bizim Suriye'de işgal diye bir derdimiz yok. Bize 780 bin kilometrekarelik vatan topraklarımız yeter" dedi. “ Biz buraya 20 milyon karelik topraklardan kaybede kaybede 780 bin kilometreye geldik” diyen Erdoğan, “Biz sıradan bir kabile devleti değildik. Şu anda kabile devleti değiliz. Biz anlı şanlı bir Türkiye Cumhuriyetiyiz. Topraklarımızda en ufak bir parselasyona izin vermeyiz. Suriye’de insani amaçla bulunan tek ülke Türkiye’dir” diye konuştu.

Konuşmasında ‘Adana Protokolü’ne de değinen Erdoğan “TTürkiye'nin son 5-6 yılda başına gelen her hadise, ülkemizi tökezletip düşürme projesinin birer parçasıdır. Suriye’deki olaylar budur. Suriye ile Adana Protokolü imzalanmıştır. Bu Adana Mutabakatı'nın yeniden gündeme gelmesi gerektiğini çok iyi anlıyoruz. Adana Mutabakatı’nın ısrarla üzerinde durulması gerekiyor” dedi.

ADANA MUTABAKATI NEDİR?

Adana Mutabakatı, Öcalan Suriye’den çıktıktan sonra, Türkiye ile Suriye arasında 1998’de imzalanmıştı. “Teröre Karşı İş Birliği” başlığını taşıyan ve Mısır aracılığıyla imzalanan mutabakatta Öcalan’ın Suriye’de olmadığı ve Suriye’ye girişine izin verilmeyeceği gibi maddeler yer alıyordu.

Mutabakat 21 Aralık 2010'da da yeniden güncellendi. Güncellemeye göre “İki ülke Sınır Birlik Komutanları görüşmeleri ile karşılıklı özel temsilciler atanması ve güvenlik işbirliği komisyonu başkanları veya üst düzey yetkilileri arasında doğrudan telefon hattı tesis edilmesi gibi mekanizmalar” kurulması öngörülüyor.

VENEZUELA AÇIKLAMASI: NEREDE BİR DARBE GİRİŞİMİ VARSDA KARŞI DURMALIYIZ

Venezuela’ya da değinen Erdoğan “Dünyanın neresinde olursa olsun, nerede bir darbe girişimi varsa ayırt etmeksizin biz hepsinin karşısındayız. Sandıkla gelene herkes saygı duymak zorundadır. 15 Temmuz’da yaşadık” açıklaması yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından diğer başlıklar ise şöyle:

- "Kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Türkiye Uzay Ajansı ile uzay çalışmalarında yeni bir aşamaya geçtiğimize inanıyorum."

- "Ülkemizde elektronik devlet kullanıcı sayısı 41 milyonun üzerine çıkmıştır."

- “Bugün artık gücün belirleyicisi, sahip olunan veri ve bunları işleme kabiliyeti olarak ifade ediliyor. Verinin değere dönüşmesi ise ancak yerli ve milli bir anlayışla sahiplenilmesiyle mümkündür."

- “Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, yapay zeka konusunda nereye varılırsa varılsın, insan her şeyin merkezinde olmaya devam edecektir."

- “Biz asla Batı dünyasının mültecilere kapılarını kapatmasına, her gün Akdeniz'in karanlık sularında onların ölümünü seyretmesine yol açan zihniyetle hareket etmedik, edemeyiz."

- "FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelede en küçük bir tereddüt, en küçük bir gevşeme, en küçük bir gerileme asla söz konusu değildir."

- "(FETÖ ile mücadele) Şayet haksızlık yapılmış olan varsa onlara haklarını iade ettik. Şayet bir şekilde kendini saklamayı, gizlemeyi başarmış varsa onları da takip ettik, bulduk ve adaletin karşısına çıkardık. Verilen bu kutlu mücadeleyi sulandırmaya, kendi çıkarlarına alet etmeye çalışanlara da izin vermedik."

- "Ne askeri ve sivil bürokraside ne iş dünyasında ne de diğer alanlarda başka hiçbir hesabın FETÖ kılığı altına sokularak asıl mücadelenin örselenmesine göz yummadık." (HABER MERKEZİ)