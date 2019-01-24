TESK: Dolar düşüyor akaryakıt yerinde sayıyor

Uluslararası petrol piyasalarında Brent petrolün varil fiyatının 60 dolar seviyesine gerilediğini, doların ise son bir haftada 20 ile 22 kuruş arasında düşüş gösterdiğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Jet hızıyla zam yapanlar nedense indirime hiç yanaşmıyorlar. Bu yıl ilk akaryakıt zammından bugüne kadar dolar kuru 20 kuruş geriledi. Akaryakıtta indirim yapılarak piyasalar başta olmak üzere esnafımız da vatandaşımız da rahatlatılmalı” dedi.

‘DOLAR 20 KURUŞ DÜŞMÜŞKEN AKARYAKITA DA İNDİRİM YAPILMALI’

Akaryakıt fiyatlarının meyve sebze fiyatından tutun da turizm sektörüne kadar her kesimi etkilediğini hatırlatan Palandöken, “Bu yılın ilk ayı henüz bitmemişken LPG 1 kez, benzin ve motorin 2 kez zamlandı. 9 ve 15 Ocak’ta benzine toplam 33 kuruş, motorine toplam 38 kuruş, 16 Ocak’ta ise LPG’ye 6 kuruş zam yapıldı. İlk zam yapıldığından bugüne Brent petrol varil fiyatı hemen hemen aynı seviyelerde yanı 60 ile 62 dolar arasında seyrediyor. Dolar kuru ise 5,48, 5.50 seviyelerinden 5,28 - 5.30 seviyelerine kadar geriledi. Yani 20 kuruşluk bir düşüş yaşandı. 20 kuruş dolara zam gelince iki kez yapılan zamlar şimdi mutlaka geri alınmalı. Dolar bu şekilde düşüş sağlamışken akaryakıta indirim yapılması artık kaçınılmaz. Taksici, dolmuşçu, otobüsçü, nakliyeci, taşımacı gibi tüm şoför esnafımız ve kendi aracıyla iş yapan esnafımız ile vatandaşımız bu akaryakıt indiriminin gelmesiyle rahatlayacaktır. Sadece esnafımız değil tüm piyasalar indirim ile rahatlayacak ve enflasyonun düşmesine katkı sağlayacaktır. Çünkü akaryakıtın etkilemediği hiçbir kesim yok. Zam geldiğinde A’dan Z’ye her şeyin maliyeti artıyor. Bu maliyetlerin düşmesi için indirim şart oldu” diye konuştu. (EKONOMİ SERVİSİ)