24 Ocak 2019 11:33
İzmir’de şiddetli yağmur etkili oluyor
İzmir’de, dün öğle saatlerinden beri aralıklarla etkili olan şiddetli yağmur sonrası tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda su baskınları meydana geldi.
İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı
Fotoğraf: DHA
İzmir’de şiddetli yağmur etkili oluyor.
Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda su baskınları meydana geldi.
Kentte, dün öğle saatlerinde başlayan yağmur aralıklarla devam ediyor.
Yağmur suları nedeniyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki birçok işyerini su bastı. Çarşı esnafı, kendi çabalarıyla yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı.
Su baskını yüzünden sürekli mağdur olduğunu belirten esnaf, sorunun çözülmesini istedi. (İzmir/DHA)
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