İsveçli parlamenterler de ”Bu suça ortak olmayacağız” dedi

Murat KUSEYRİ

İsveç

Barışı savundukları için Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve akademisyenlere ceza verilmesine tepki gösteren İsveç Parlamentosu bünyesinde çalışma yürüten Türkiye'de İnsan Haklarıyla İsveç Dayanışma Komitesi (SSKT) “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın 28 yıllık tarihinde bir ilk yaşadığı, vakfın başkanı akademisyen, adli tıp uzmanı ve insan hakları savunucusu Şebnem Korur Fincancı'ya “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza attığı için 2 yıl 6 ay hapis cezası verildiği belirtildi.

Fincancı'ya verilen cezanın insan hakları ve vicdan özgürlüğünü güvence altına alan uluslararası anlaşmalara aykırı olduğuna vurgu yapıldı.

"İNSAN HAKLARI CEZALANDIRILAMAZ"

SSKT, “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı açıklamanın “Barış için Akademisyenler” tarafından hazırlandığına, Türkiye'de 89 üniversitede görev yapan akademisyenler ile aralarında Noam Chomsky, Judith Butler, Etienne Balibar ve David Harvey'in de bulunduğu 1128 aydın tarafından imzalandığına dikkat çekti.

Bildiriyi İsveçce yayımlayan SSKT, “Bu suça ortak olmayacağız” açıklamasının daha sonra yurt dışında 1400 akademisyen tarafından imzalandığını da belirtti.

Fincancı ve akademisyenlere verilen cezaların kınandığı açıklamada “Biz bu kararı vicdanın sesini destekleyen, gerçeklere tanıklık eden, ayrımcılığa karşı gerçekleri savunan ve onu görünür kılan insan hakları ve uluslararası sözleşmelere aykırı buluyoruz. İnsan hakları cezalandırılamaz!” denildi.

"AKADEMİSYENLERİN KAMPANYASINI İSVEÇ’TE SÜRDÜREBİLİRİZ"

Evrensel'e açıklamalarda bulunan SSKT Yönetim Kurulu Üyesi Lars Oderfors, Fincancı ve bildiriye imza atan akademisyenler hakkında soruşturma açılması ve bazılarına ceza verilmesinin en temel insan haklarından biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Evrensel

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin insan hakları savunuculara yönelik baskı ve saldırıları ülkede demokrasinin tehlikede olduğu sinyali olarak değerlendirdiğini hatırlattı.

İnsan hakları savunucularının ve akademisyenlerin savaşa karşı çıktıkları için cezalandırılmalarının bir ülke için yıkıcı sonuçlara neden olacağı uyarısında bulunan Oderfors, söz konusu kampanyayı İsveçli aydın ve akademisyenleri kapsayacak bir biçimde sürdürebileceklerini söyledi.

İsveç Parlamentosu bünyesinde kurulu SSKT yönetiminde Sosyal Demokrat İşçi Partisi, Çevre Partisi Yeşiller, Muhafazakar Parti, Liberal Parti, Hıristayan Demokratlar, Sol Parti ve Merkez Partisi'ni temsilen birer milletvekili bulunuyor.

Zorunlu emekliliğe ayrılan Şebnem Korur Fincancı son dersini verdi

Barış Akademisyenine 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi