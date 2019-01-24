Türk-İş’ten ‘Sendikal eylemi engelleyene oy yok’ çağrısı

Birkan BULUT

Ankara

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, başkanlar kurulu toplantısında yerel seçimlerde sendikal örgütlenmeyi engelleyen adaylara oy vermeyeceklerini söyledi. Atalay Türk-İş’e bağlı sendika genel başkanlarına da her yerde bu çağrıda bulunmalarını istedi.

Türk-İş Başkanlar Kurulu kadro dışında bırakılan taşeron işçilerin durumu, kadroya geçen işçilerin 2020 yılı sonuna kadar yüzde 4 zamma mahkum edilmesi, Tank Palet fabrikasının özelleştirilmesi gibi gündemlerle toplandı. Türk-İş Genel Merkezinde yapılan toplantıda taşeron işçilerin talepleri konusundaki girişimlere devam edileceği konuşurken, bu yıl kamu 300 bin civarındaki kamu işçisini kapsayan toplu iş sözleşmeleri ele alındı.

SAKARYA MİTİNGİNDE DE SÖYLEMİŞTİ

Atalay geçtiğimiz günlerde Sakarya’daki 1. Ana Bakım fabrikasının (Tank Palet) özelleştirilmesine karşı yapılan ve birçok ilden işçinin katıldığı mitingde “Kısa bir zaman sonra belediye başkanları seçimimiz var. Buradan arkadaşlarıma sesleniyorum. Belediye başkanı adaylarına Adana’dan, İzmir, Kayseri’den gelenler soracak. Başkanım hayırlı olsun. Söz ver bize. Seçildiğin zaman işçinin takımına, partisine, sendikasına karışmayacaksın. Tamam derse ona oy veriyorsunuz. Tamam demezse oy moy yok haberiniz olsun” demişti.

DİĞER İŞ KOLLARINA DA BU ÇAĞRI YAPILACAK

Edinilen bilgiye göre Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Başkanlar Kurulu toplantısında, Sakarya mitingindeki sözlerini hatırlatarak, Türk-İş’e bağlı sendikaların genel başkanlarına, kendi iş kollarında da bunu söylemesini istedi. Türk-İş olarak hangi partinin adayı olursa olsun işçilerin örgütlenmesine engel olan, sendikaya üye olduğu için işçileri işten atma, farklı bir sendikaya geçmeye zorlama, eylemleri engelleme gibi birçok yöntemle sendikal hakları gasbeden partilere oy verilmemesi çağrısında bulundu. Özellikle yerel yönetimlere bağlı işyerlerinde bu çağrıyı yapan Atalay, yerel seçimlerde aday olarak işçilerden oy isteyenlerden bu sözü tutmasını istedi.