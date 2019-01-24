"Maduro’nun Instagram ve Facebook onayı kaldırıldı" haberi doğru değil

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela muhalefet liderini 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdığını duyurmasının ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Facebook ve Instagram hesaplarındaki onay ibaresinin kaldırıldığı iddia edildi.

Fakat, archive.org sitesinde yapılan taramada, Maduro'nun Instagram ve Facebook hesaplarının daha önce de onaylı olmadığı görülüyor.

Bir Instagram sözcüsü, e-posta ile basına gönderdiği açıklamada, “Nicolás Maduro'nun hesabı Instagram'da hiç doğrulanmadı ve hesabındaki doğrulamayı kaldırmadık” dedi. (HABER MERKEZİ)