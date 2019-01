HDP’nin seçim sloganı ve klibi belli oldu: Ya Me Ye (Bizimdir)

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 31 Mart yerel seçimleri için gösterdiği belediye eş başkanı adaylarını açıklaması ardından Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan Ayaz Elegance Konferans Salonu’nda Aday Tanıtım Toplantısı düzenliyor. HDP’nin yerel seçimlerde kullanacağı Kürtçe ana slogan “Ya Me Ye (Bizimdir)” olarak belirlendi. Toplantıda ayrıca seçimler için kullanılacak video klip de yayınlandı.

4 DİLDE SEÇİM SLOGANLARI

Toplantı salonunda Kurmancî, Kirmanckî, Soranî, Türkçe, Ermenice ve Arapça “Hoşgeldiniz” yazılı pankart asıldı. Salona, “Rêveberiyên heremî dê bi jinan azad be, şaredarî ya me ye (Yerel yönetimler kadınlarla özgürleşecek belediyeler bizimdir)” yazılı pankart ve “Sömürüye karşı emek bizim”, “Roja yewîtî yê ma yo (Birlik günü, bizimdir”, “Kayyıma karşı irade bizim”, “Afrîn axa kurdan e warê gelan e ya me ye (Efrin Kürt toprağıdır halklarındır, bizimdir)”, “Ma nêdanî ma do bîgî yê ma yo (Vermiyoruz alacağız, bizimdir)”, “Li dijî tecrîdê azadî ya me ye (Tecride karşı özgürlük bizimdir)”, “Li dijî gaspê îrade ya me ye (Gaspa karşı irade bizimdir)”, “Berxwedana zindana ya me ye (Zindan direnişi bizimdir)”, “Serkeftina jinê ya me ye (Kadının başarısı bizimdir)”, “Tenê nabe bi hev re, rêveberî ya me ye (Yalnız olmaz birlikte, yönetimler bizimdir)”, “Azadiya jinê azadiya civakê ye, ya me ye (Kadının özgürlüğü toplumun özgürlüğüdür bizimdir) ”, “Dest bidin hev, welatê arî ya me ye (El ele verin Ari ülkesi bizimdir)”, “Cinî vanî hînî bes o azadî yê ma yo (Kadınlar artık yeter diyor özgürlük bizimdir)”, “Li dijî dîktatoriyê demokrasî ya me ye (Diktatörlüğe karşı demokrasi bizimdir)” ve “Em nadin em ê bistînin şaredarî ya me ye (Vermiyoruz alacağız belediyeler bizimdir)” sloganlarının yazılı bulunduğu kırlangıçlar asıldı.

Salona, yerel seçimler kapsamında PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nde 78 gündür süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemini sürdüren Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven’in fotoğrafının bulunduğu ve “Li dijî tecrîdê tekoşîna Leyla Guven ya me ye (Tecride karşı Leyla Güven’in mücadelesi bizimdir)” yazılı kırlangıç asıldı.

POLİS SALONA BASKIN YAPTI, PANKARTLARA EL KONULDU

Polis, HDP’nin bugün aday tanıtım toplantısını düzenleyeceği Ayaz Elegance Konferans Salonu'na baskın yaptı, HDP'nin seçim sloganlarının ve açlık grevindeki Leyla Güven’in yer aldığı pankartlara el koydu. Aramanın ardından HDP Grup Danışmanı Emrullah Yalçın ve HDP çalışanı Murat Gökdağ, gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

HDP adaylarının tanıtılacağı salona polis baskını yapıldı

SEÇİM BİLGİRGESİ

Toplantıda dağıtılması için HDP’nin seçim bildirgesinin yer aldığı broşürler de hazırlandı. Bildirgede başlıklar halinde HDP’nin seçim vaatlerine yer verildi.



YAŞAM



* Demokratik, özgür ve eşit bir yaşamı kadın özgürlüğü temelinde ele aldığı için,



* Her türlü eril zihniyete ve kadına yönelik şiddete karşı mücadele yürüttüğü için,



* Tüm çalışmalarında, söz ve kararlarında kadın iradesini esas aldığı için, HDP Bizim



İRADE



* Yetkilerin merkezden yerel devredilmesini, kendimizi ve kentimizi de yönetmeyi talep ettiği için,



* Eşbaşkanlık sistemiyle demokrasinin en etkin modelini hayata geçirdiği için,



* Radikal demokrasi perspektifiyle toplumun tüm kesimlerini yönetime kattığı için, HDP Bizim



KÜLTÜR



* Kültürel soykırıma karşı mücadele ettiği için,



* Asimilasyon ve inkara karşı kültürel direnişle halkların ortak belleğini koruduğu için,



* Renkler ve mozaiği olan bu coğrafyanın tüm kültürlerinin kökleriyle buluşma mücadelesini verdiği için, HDP Bizim



DİL



* Çok dilli, çok kültürlü belediyeciliğin ülkenin her yerinde hayata geçirilmesini hedeflediği için,



* ‘Anadil haktır, kimlik ile kültür kabulünün ve gerçekleşmesinin ön koşuludur’ dediği için,



* Tekçi ve diktatöryal rejimlere karşı halkları ve dilleri yaşattığı için, HDP Bizim



BİRLİK



* Toplumların olmazsa olmazı olan ulusal birliği ve demokratik ittifakı esas aldığı için,



* Tekçi, şoven sistem partilerinin sindirme ve çökertme operasyonlarına karşı çıktığı için,



* Ulus devlete karşı toplumsal öz güçle demokratik ulusun inşasını savunduğu için, HDP Bizim



DOĞA



* Ekolojik yaşam sözü ve mücadelesi verdiği için,



* Doğadaki tüm canlıların yaşam hakkını gözettiği ve savunduğu için,



* Doğayı katleden tüm rant projelerine karşı büyük bir mücadele verdiği için, HDP Bizim



ÜLKE



* Halkların özgürlük ve varlığını, kültür ve inançlarını savunduğu için,



* Bütün farklılıkların birlikteliği, eşitliği ve dayanışmasını önemsediği için,



* Bu toprakların tüm tarihi değerleri ve eserlerini halkların ortak mirası gördüğü için, HDP Bizim



EMEK



* Sermaye tekeline karşı toplumcu ekonomiyi büyüten kentsel yaşamı kuracağı için,



* Sosyal ve toplumsal yaşamımızı bozan kapitalist yıkıma karşı durduğu için,



* Yerel ekonomi ve üretimi desteklediği için, HDP Bizim. (Diyarbakır/MA)