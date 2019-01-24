24 Ocak 2019 11:10
Son Düzenlenme Tarihi: 24 Ocak 2019 17:21

HDP, Diyarbakır’da adaylarını tanıttı

HDP, Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin katılımıyla yerel seçim adaylarını tanıttı. HDP'nin sloganı da Ya Me Ye (Bizimdir)” oldu.

GÜNCELLENDİ
HDP, Diyarbakır’da adaylarını tanıttı

Fotoğraf: Evrensel

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    HDP, Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin katılımıyla Diyarbakır Ayaz Elegance Konferans Salonu’nda yerel seçim adaylarını tanıttı. Tanıtıma Kürt ittifakı partilerinin yanı sıra yurttaşlar da katıldı. Önceki dönemlere ait belediyecilik  çalışmalarına yönelik sinevizyon gösterimi yapıldı. 31 Mart yerel seçimlerine “Ya Me Ye (Bizimdir)” sloganı ile yola çıkan Halkların Demokratik Partisinin (HDP) seçim müziği de belli oldu. Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) sanatçıları tarafından hazırlanan seçim şarkısının tanıtımı da yapıldı. 

    4 DİLDE SEÇİM SLOGANLARI

    Toplantı salonunda Kurmancî, Kirmanckî, Soranî, Türkçe, Ermenice ve Arapça “Hoşgeldiniz” yazılı pankart asıldı. Salona, “Rêveberiyên heremî dê bi jinan azad be, şaredarî ya me ye (Yerel yönetimler kadınlarla özgürleşecek belediyeler bizimdir)” yazılı pankart ve “Sömürüye karşı emek bizim”, “Roja yewîtî yê ma yo (Birlik günü, bizimdir”, “Kayyıma karşı irade bizim”, “Afrîn axa kurdan e warê gelan e ya me ye (Efrin Kürt toprağıdır halklarındır, bizimdir)”, “Ma nêdanî ma do bîgî yê ma yo (Vermiyoruz alacağız, bizimdir)”, “Li dijî tecrîdê azadî ya me ye (Tecride karşı özgürlük bizimdir)”, “Li dijî gaspê îrade ya me ye (Gaspa karşı irade bizimdir)”, “Berxwedana zindana ya me ye (Zindan direnişi bizimdir)”, “Serkeftina jinê ya me ye (Kadının başarısı bizimdir)”, “Tenê nabe bi hev re, rêveberî ya me ye (Yalnız olmaz birlikte, yönetimler bizimdir)”, “Azadiya jinê azadiya civakê ye, ya me ye (Kadının özgürlüğü toplumun özgürlüğüdür bizimdir) ”, “Dest bidin hev, welatê arî ya me ye (El ele verin Ari ülkesi bizimdir)”, “Cinî vanî hînî bes o azadî yê ma yo (Kadınlar artık yeter diyor özgürlük bizimdir)”, “Li dijî dîktatoriyê demokrasî ya me ye (Diktatörlüğe karşı demokrasi bizimdir)” ve “Em nadin em ê bistînin şaredarî ya me ye (Vermiyoruz alacağız belediyeler bizimdir)” sloganlarının yazılı bulunduğu kırlangıçlar asıldı. 

    Salona, yerel seçimler kapsamında PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nde 78 gündür süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemini sürdüren Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven’in fotoğrafının bulunduğu ve “Li dijî tecrîdê tekoşîna Leyla Guven ya me ye (Tecride karşı Leyla Güven’in mücadelesi bizimdir)” yazılı kırlangıç asıldı.

    POLİS SALONA BASKIN YAPMIŞ, PANKARTLARA EL KOYMUŞTU

    Polis, HDP’nin bugün aday tanıtım toplantısını düzenleyeceği Ayaz Elegance Konferans Salonu'na baskın yapmış, HDP'nin seçim sloganlarının ve açlık grevindeki Leyla Güven’in yer aldığı pankartlara el koymuştu. Aramanın ardından HDP Grup Danışmanı Emrullah Yalçın ve HDP çalışanı Murat Gökdağ, gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 

    HDP adaylarının tanıtılacağı salona polis baskın yaptı

    HDP adaylarının tanıtılacağı salona polis baskın yaptı

    ‘HALKIMIZ İRADESİNE SAHİP ÇIKACAK’

    Aday tanıtımı öncesi konuşan Buldan, açlık grevlerine dikkat çekti. Kazandıkları belediyeleri halkın yöneteceğini söyleyen Buldan, “Kayyımlar Kürt halkının inançlarına, değerlerine hakaret eden bir zihniyeti ortaya koydular. O kayyımları Ankara’ya göndereceğiz. Bunu bildikleri için hileye başvuruyorlar. Seçmenleri silip, onların yerine hayali seçmenleri getirip, kendilerine göre kazanmanın yollarını arıyorlar. Ama şunu bilsinler ki Kürt halkı onlara geçit vermeyecek. Sizler sandıkları, uzaya da Saray’a da taşısanız, halkımız iradesine ve oyuna sahip çıkacaktır. HDP olarak belirlemiş olduğumuz eş başkan adaylarımızı, ittifaklarımızın kendilerinin belirlemiş olduğu adayları halkımıza emanet ediyor, onlarla birlikte bu sürecin üstesinden geleceğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Kazanan biz olacağız” dedi. 

    ‘YÖNETİMİ HALKIMIZA VERECEĞİZ’

    Buldan’ın ardından konuşan Temelli, 31 mart yerel seçimlerinin kayyımlara karşı bir demokrasi referandumu olduğunu söyledi. HDP’nin batıda da kilit parti olduğunu belirten Temelli, “Bu seçimlerin kaderini belirleyecek olan parti HDP’dir. Halkımız bu tarihi süreçte rolünü her yerde oynayacak, AKP-MHP ittifakına, faşizme büyük bir darbe vuracaktır. Biz başarılı oldukça AKP-MHP ittifakı tehditlerinden vazgeçmek zorunda kalacaktır” dedi. 

    Her bir adaylarının hayatlarını demokrasi ve özgürlüğe adadığını dile getiren Temelli, “Örnek belediyeler oluşturacağız. Hizmet üreteceğiz. Üreten de biz yöneten de biz olacağız. Bu günden itibaren çalışmaya devam edeceğiz. Hilelere aman vermeyeceğiz. Sokaklarda halkımızın yanında olacağız, halkımızın sorunlarını çözmeye talip olacağız. Yönetimi kayyımdan alıp halkımıza vereceğiz” dedi. 

    Yapılan açıklamalardan sonra HDP adaylarını tanıttı. 

    HDP'LİLERİN TEPKİSİNİ ÇEKEN ADAY TANITILMADI

    HDP'nin açıkladığı belediye başkan adayları arasında yer alan, parti tabanının sosyal medyada tepki gösterdiği Çınar Belediye Başkan adayı Ozan Kardaş'ın isminin okunmaması dikkati çekti.

    SEÇİM BİLGİRGESİ 

    Toplantıda dağıtılması için HDP’nin seçim bildirgesinin yer aldığı broşürler de hazırlandı. Bildirgede başlıklar halinde HDP’nin seçim vaatlerine yer verildi. 
     
    YAŞAM
     
    * Demokratik, özgür ve eşit bir yaşamı kadın özgürlüğü temelinde ele aldığı için,
     
    * Her türlü eril zihniyete ve kadına yönelik şiddete karşı mücadele yürüttüğü için, 
     
    * Tüm çalışmalarında, söz ve kararlarında kadın iradesini esas aldığı için, HDP Bizim
     
    İRADE
     
    * Yetkilerin merkezden yerel devredilmesini, kendimizi ve kentimizi de yönetmeyi talep ettiği için, 
     
    * Eşbaşkanlık sistemiyle demokrasinin en etkin modelini hayata geçirdiği için, 
     
    * Radikal demokrasi perspektifiyle toplumun tüm kesimlerini yönetime kattığı için, HDP Bizim
     
    KÜLTÜR
     
    * Kültürel soykırıma karşı mücadele ettiği için,
     
    * Asimilasyon ve inkara karşı kültürel direnişle halkların ortak belleğini koruduğu için, 
     
    * Renkler ve mozaiği olan bu coğrafyanın tüm kültürlerinin kökleriyle buluşma mücadelesini verdiği için, HDP Bizim
     
    DİL
     
    * Çok dilli, çok kültürlü belediyeciliğin ülkenin her yerinde hayata geçirilmesini hedeflediği için, 
     
    * ‘Anadil haktır, kimlik ile kültür kabulünün ve gerçekleşmesinin ön koşuludur’ dediği için, 
     
    * Tekçi ve diktatöryal rejimlere karşı halkları ve dilleri yaşattığı için, HDP Bizim
     
    BİRLİK
     
    * Toplumların olmazsa olmazı olan ulusal birliği ve demokratik ittifakı esas aldığı için, 
     
    * Tekçi, şoven sistem partilerinin sindirme ve çökertme operasyonlarına karşı çıktığı için, 
     
    * Ulus devlete karşı toplumsal öz güçle demokratik ulusun inşasını savunduğu için, HDP Bizim 
     
    DOĞA
     
    * Ekolojik yaşam sözü ve mücadelesi verdiği için, 
     
    * Doğadaki tüm canlıların yaşam hakkını gözettiği ve savunduğu için, 
     
    * Doğayı katleden tüm rant projelerine karşı büyük bir mücadele verdiği için, HDP Bizim
     
    ÜLKE
     
    * Halkların özgürlük ve varlığını, kültür ve inançlarını savunduğu için,
     
    * Bütün farklılıkların birlikteliği, eşitliği ve dayanışmasını önemsediği için, 
     
    * Bu toprakların tüm tarihi değerleri ve eserlerini halkların ortak mirası gördüğü için, HDP Bizim
     
    EMEK
     
    * Sermaye tekeline karşı toplumcu ekonomiyi büyüten kentsel yaşamı kuracağı için, 
     
    * Sosyal ve toplumsal yaşamımızı bozan kapitalist yıkıma karşı durduğu için, 
     
    * Yerel ekonomi ve üretimi desteklediği için, HDP Bizim. (Diyarbakır/MA)

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