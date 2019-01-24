TARİŞ mitingi 8 Şubat’a ertelendi

DİSK/Gıda-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan TARİŞ işçileri için İzmir Emek ve Demokrasi Güçlerinin yarın (25 Ocak) fabrika önünde yapacağı miting hava koşulları nedeni ile 8 Şubat Cuma gününe ertelendi.

Gıda-İş Sendikasının çağrısı üzerine İzmir Emek ve Demokrasi Güçlerinin yarın fabrika önünde yapacağı miting havanın yağışlı olması nedeniyle ertelendi. Tariş Zeytin ve Zeytinyağ Fabrikasında Gıda-İş Sendikasına üye oldukları için işten çıkarılan işçilerin direnişinin 80. gününde yapacağı miting 8 Şubat Cuma gününe ertelendi. (İzmir/EVRENSEL)