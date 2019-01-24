24 Ocak 2019 10:55

HDP adaylarının tanıtılacağı salona polis baskın yaptı

Diyarbakır'da HDP adaylarının tanıtımının yapılacağı salona polis baskın yaptı, pankartlara el koydu, 2 kişiyi gözaltına aldı.

HDP adaylarının tanıtılacağı salona polis baskın yaptı

Fotoğraf: MA

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    Diyarbakır’da polis, HDP’nin bugün aday tanıtım toplantısını düzenleyeceği Ayaz Elegance Konferans Salonu'na baskın yaptı, HDP'nin seçim sloganının ve açlık grevindeki Leyla Güven’in yer aldığı pankartlara el koydu. Aramanın ardından HDP Grup Danışmanı Emrullah Yalçın ve HDP çalışanı Murat Gökdağ, gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 
     
    Halkların Demokratik Partisi (HDP), bugün Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin katılımıyla Diyarbakır Kayapınar ilçesindeki Ayaz Elegance Konferans Salonu'nda aday tanıtım toplantısı düzenleyecek.

    Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler, dün akşam saatlerinde HDP tanıtım toplantısının yapılacağı Ayaz Elegance Konferans Salonu'na baskın düzenledi. Salonda arama yapan polisler, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nde 78 gündür süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemini sürdüren Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven’in fotoğrafının bulunduğu ve “Li dijî tecrîdê tekoşîna Leyla Guven ya me ye (Tecride karşı Leyla Güven’in mücadelesi bizimdir)” yazılı ve HDP'nin seçim sloganlarının üzerinde bulunduğu tüm kırlangıçlara el koydu.

    EL KONULAN KIRLANGIÇLARDA YAZANLAR

    Polisin el koyduğu kırlangıçlar şöyle: “Sömürüye karşı emek bizim”, “Roja yewîtî yê ma yo (Birlik günü, bizimdir”, “Kayyıma karşı irade bizim”, “Afrîn axa kurdan e warê gelan e ya me ye (Efrin Kürt toprağıdır halklarındır, bizimdir)”, “Ma nêdanî ma do bîgî yê ma yo (Vermiyoruz alacağız, bizimdir)”, “Li dijî tecrîdê azadî ya me ye (Tecride karşı özgürlük bizimdir)”, “Li dijî gaspê îrade ya me ye (Gaspa karşı irade bizimdir)”, “Berxwedana zindana ya me ye (Zindan direnişi bizimdir)”, “Serkeftina jinê ya me ye (Kadının başarısı bizimdir)”, “Tenê nabe bi hev re, rêveberî ya me ye (Yalnız olmaz birlikte, yönetimler bizimdir)”, “Azadiya jinê azadiya civakê ye, ya me ye (Kadının özgürlüğü toplumun özgürlüğüdür bizimdir) ”, “Dest bidin hev, welatê arî ya me ye (El ele verin Ari ülkesi bizimdir)”, “Cinî vanî hînî bes o azadî yê ma yo (Kadınlar artık yeter diyor özgürlük bizimdir)”, “Li dijî dîktatoriyê demokrasî ya me ye (Diktatörlüğe karşı demokrasi bizimdir)” ve “Em nadin em ê bistînin şaredarî ya me ye (Vermiyoruz alacağız belediyeler bizimdir)”

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Aramanın ardından HDP Grup Danışmanı Emrullah Yalçın ve HDP çalışanı Murat Gökdağ, polis tarafından gözaltına alındı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Yalçın ve Gökdağ, emniyette verdikleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (Diyarbakır/MA)

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