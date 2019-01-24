24 Ocak 2019 10:55

Paris Barosu: Artık adalet, savunma için yerini bulsun!

Paris Barosu bu yıl Türkiye'ye ithaf edilen 'Tehlikedeki Avukatlar Günü' dolayısıyla açıklama yaptı.

Paris Barosu: Artık adalet, savunma için yerini bulsun!

Fotoğraf: MA

    • Paylaş

    Paris Barosu, 7 yıl aranın ardından ikinci kez Türkiye’ye ithaf edilen “Tehlike Altında Olan Avukatlar Günü” dolayısıyla bir açıklama yayımladı. “Barışçıl bir demokrasiye ulaşmada ne yazık ki oldukça geç kalan bir ülkede cesur duruşlarından hayatları pahasına taviz vermeyen Türkiyeli meslektaşlarımızın bu köklü mücadelesini unutmak için tarihi ya görmezden gelmemiz ya da yanlış okumuş olmamız gerekirdi” denilen açıklamada “Taciz edilen, sindirilen, gözaltına alınan, tutuklanan, yargılanan ve hatta akıl hastanesine yatırılmakla tehdit edilen avukatları 24 Ocak’ta unutmuyoruz. Haklarındaki davaların sayısı, meslektaşlarımızın yanında durmak gerekliliğinin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.

    Paris Barosu Başkanı Marie-Aimée Peyron  ve  Paris Barosu Başkan Yardımcısı Basile Ader imzasıyla yayımlanan ve “Türkiye’de artık adalet, meslektaşlarımız, mesleğimiz ve savunma için yerini bulsun!” talebinin dile getirildiği açıklama şöyle devam etti:

    “2011 yılının Kasım ayında Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet yürüten ve Abdullah Öcalan’ın avukatlığını yapan 46 avukat hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkartılmıştı. Sonrasında içlerinden 36 avukat tutuklanmış, tutuklanan avukatların birçoğu 2,5 yıl tutuklu olarak yargılanmıştı. 7 sene ve 11 duruşmanın ardından Silivri Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nin mahkemeye dönüştürülen 800 kişilik spor salonunda aynı dava hâlâ sürmekte.  

    Bu süreçte, soruşturma ve davayı yürüten hakim ve savcıların tamamı 2016 darbe girişiminin ardından görevlerinden alındı, bir kısmı gözaltına alınıp tutuklandı.

    Meslektaşlarını cesaretle savunan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi 22 avukat, 2013 yılının Ocak ayı mesleki faaliyetleri gerekçe gösterilerek tutuklanmalarına rağmen, mesleğimizi ve savunmayı savunan avukatlar Türkiye’de görevlerinin başındaydı.

    Bilhassa geçtiğimiz iki senede, Türkiye’de mesleki faaliyetlerinden dolayı tehlike altında olan, yargı tacizine ve kötü muameleye maruz kalan ve bu nedenle tutuklanan avukatların sayısında, geçen yıllara oranlara çok büyük artış meydana geldi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin hazırladığı raporda, 2017 yıl sonu itibarı ile Türkiye’de 570 avukatın tutuklandığı, 1470 avukat hakkında dava açıldığı, 79 avukatın ağır cezalara çarptırıldığı ve 14 Baro başkanının tutuklandığı belirtildi.

    Bütün bunların yanı sıra, Diyarbakır Barosu’nun güzel ruhlu ve cesur başkanı Tahir Elçi’nin Kasım 2015’te sokak ortasında katledilmiş olduğu gerçeğini de unutmamamız gerekiyor.

    Türkiye’nin son dönemde içinden geçtiği zorlu süreç, gazetecilerle birlikte basın özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkı için de mücadele eden avukatların üstlendikleri rolün önemini bir kez daha hatırlatmaktadır.

    Hatırlayalım …

    Avukatlar Akın Atalay, Mustafa Kemal Güngör, Bülent Utku Cumhuriyet Gazetesi’ni savundukları için yedi sene, dört sene ve iki sene hapis cezasına çarptırıldılar. Paris Barosu olarak davaların takipçisiyiz.

    Avukat Eren Keskin, otuz seneyi aşkın bir süredir ifade özgürlüğü, azınlık ve kadın hakları için kesintisiz mücadele edip, Özgür Gündem’i savunduğu ve genel yayın yönetmenliğini yürüttüğü gerekçesiyle Mart 2018’de 7 sene hapis cezasına çarptırıldı. Keskin hakkında açılmış ve devam eden 143 ayrı davanın da Paris Barosu olarak takipçisiyiz.

    Ezilenlerin Hukuk Bürosu avukatlarından Özlem Gümüştaş ve Sezin Uçar’ın, IŞİD’in Türkiye’deki ilk büyük eylemi olan Suruç katliamında yaşamını yitiren 33 kişinin ve ailelerinin avukatlığını üstlenmişken, son derece ironik bir biçimde “terör örgütü propogandası yapmak” suçlamasıyla katliamı haberleştiren gazetecilerle beraber 11 ay cezaevinde kalmış olduklarını gözlemledik.

    Aynı şekilde, Suruç’ta katledilenlerin avukatlığını yapan ve Ezilenlerin Hukuk Bürosu avukatlarından olan Can Tombul’un 31 Temmuz 2018’den bu yana cezaevinde tutuluyor olduğunu biliyoruz.

    Selçuk Kozağaçlı gibi, mazlum ve savunmasız olanların yanında duran, Türkiye tarihinin en büyük maden faciası olan ve 31 Mayıs 2014 tarihinde 301 kişinin yaşamını yitirdiği Soma’daki maden işçilerinin hak arayışlarına omuz verenlerin de yanindayiz. 2017’den beri Silivri’de tek kişilik hücrede tutulan Selçuk Kozağaçlı, Ayşe Acinikli ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurarak Türkiye’nin uluslararası alanda itibarını zedeleme suçuyla tutuklanan ve halen yargılaması devam eden Ramazan Demir ile birlikte Paris Barosu’nun verdiği “2016 Paris Barosu Avukatlar Konferansı” ödülünün sahibi olduğunu da hatırlatmak isteriz.

    Ve tabii daha birçoklarını; taciz edilen, sindirilen, gözaltına alınan, tutuklanan, yargılanan ve hatta akıl hastanesine yatırılmakla tehdit edilen avukatları 24 Ocak’ta unutmuyoruz. Haklarındaki davaların sayısı, meslektaşlarımızın yanında durmak gerekliliğinin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.

    Bugün, Uluslararası Tehlike Altındaki Avukatlar Günü’nde, dönemin İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan’ın 1980 askeri darbesinin generali Kenan Evren’e 1992 yılında İstanbul Barosu’nun açılışına davet etmek üzere gönderdiği mektubu hatırlatmak istiyoruz. Yankısı 24 Ocak 2019’daki kadar net duyulamazdı:
    ‘Sanırım, Baro Han önündeki sokağa adı verilecek olan Başkan Apaydın’ı hatırlayacaksınız. Öyle ki, ülkemizin birçok aydını gibi, onu da suçlayıp zindana attınız. Sağlığı ve yaşamıyla oynadınız. Dünyada eşi ve örneği görülmedik biçimde, Baro’nun kapısına mühür vurdunuz.’

    Barışçıl bir demokrasiye ulaşmada ne yazık ki oldukça geç kalan bir ülkede cesur duruşlarından hayatları pahasına taviz vermeyen Türkiyeli meslektaşlarımızın bu köklü mücadelesini unutmak için tarihi ya görmezden gelmemiz ya da yanlış okumuş olmamız gerekirdi.

    Paris Barosu, meslektaşlarımızın giderek vahim bir hal alan durumları karşısında asla tepkisiz kalmadı. 30 yıldan fazla bir zaman önce, dayanışma çağrıları üzerine, başkan Orhan Apaydın’ın tutuklanması sürecinde var olduğumuz gibi, bugün de Baromuz, baskı ve zulme uğrayan, ifade ve savunma özgürlükleri cebren kısıtlanan, yaşama kasıt dahil ciddi tehditlerle karşı karşıya olan avukatlara ses ve destek olabilme gayesiyle ‘Uluslararası Tehlike Altındaki Avukatlar için Uluslararası Gözlem Merkezi’yle ortaklaşa çalışmalarını sürdürüyor.

    Durumun aciliyetinin hepimiz farkındayız. Avukatlık mesleğinin adalet sisteminin çok önemli bir parçası olduğu gerçeği karşısında, değerli meslektaşlarımızın özgürlüklerine kavuşup mesleklerini sürdürebilmelerinin gecikmeksizin sağlanması istiyoruz.

    Türkiye’de artık adalet, meslektaşlarımız, mesleğimiz ve savunma için yerini bulsun!” (DIŞ HABERLER)

    24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü: Sesimiz kesilirse nefes de kesilir

    24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü: Sesimiz kesilirse nefes de kesilir

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geliyor
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Ha gayret, ‘Kart-kurt’ demeye dönmek için bir adım kaldı!

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Leyla Güven'in özgürlüğü

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    24 Ocak kararlarının izinde

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Tataa

     Mustafa KÖZ
    Mustafa KÖZ

    Beethoven’ın kulakları çınlasın!

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Suriye'de aranan “Bekaa!”

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Algıda arızalılık!..
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Venezuela'daki darbe girişimine tepkiler
    Venezuela'daki darbe girişimine tepkiler

    Venezuela'da Juan Guaido'nun kendini geçici başkan ilan etmesinin ardından darbe girişimine tepkiler ve destekler gelmeye devam ediyor.

    Erdoğan'a göre 'Türkiye insani amaçlarla Suriye'de'
    Erdoğan'a göre 'Türkiye insani amaçlarla Suriye'de'

    Erdoğan: Bizim Suriye'de işgal diye bir derdimiz yok. Açık söylüyorum, Suriye'de insani amaçlarla bulunan tek ülke Türkiye'dir.

    Reza Zarrab hücre arkadaşına tecavüz ettiği iddiasıyla savunma verecek
    Reza Zarrab hücre arkadaşına tecavüz ettiği iddiasıyla savunma verecek

    Reza Zarrab hakkında hücre arkadaşına taciz ve tecavüzde bulunduğu iddiasıyla açılan dava sürüyor. Zarrab, 13 Şubat'a kadar savunma yapacak.

    GÜNCELLENDİ
    Emiliano Sala’yı arama çalışmaları sürüyor, sağ bulma ihtimali çok az
    Emiliano Sala’yı arama çalışmaları sürüyor, sağ bulma ihtimali çok az

    Premier Lig'den Cardiff City'e transfer olan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçak kayboldu, arama çalışmaları sürüyor.

    EMEP: Emperyalistler elinizi Venezuela’dan çekin!
    EMEP: Emperyalistler elinizi Venezuela’dan çekin!

    Venezuela’da, ABD ve Latin Amerika’nın gerici hükümetlerinin desteğiyle hayata geçirilmeye çalışılan darbeye EMEP, ÖDP ve TİP'ten tepkiler geldi.

    GÜNCELLENDİ
    Venezuela’da ABD-sağ muhalefet yapımı darbe girişimi
    Venezuela’da ABD-sağ muhalefet yapımı darbe girişimi

    Venezuela’da ABD destekli Juan Guaido kendini geçici başkan ilan etti. Maduro, ABD hükümetiyle tüm diplomatik ve siyasi ilişkileri kesti.

    Diyanet'ten skandal kitap: Eğitim arttıkça dinden uzaklaşılıyor
    Diyanet'ten skandal kitap: Eğitim arttıkça dinden uzaklaşılıyor

    Diyanet’in, öğrencilere ücretsiz dağıttığı “Peygamber ve Gençlik” kitabında “Tahsil ile dindarlık arasında ters yönlü ilişkiden bahsedilebilir” denild

    İsveçli parlamenterler de ”Bu suça ortak olmayacağız” dedi
    İsveçli parlamenterler de ”Bu suça ortak olmayacağız” dedi

    Türkiye'de İnsan Haklarıyla İsveç Dayanışma Komitesi Barış Akademisyenlerinin işten atılmalarına ve verilen cezalara ilişkin açıklama yaptı.

    'Kanlı Ay' tutulması gerçekleşti
    KANLI AY TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ. TUTULMADAN FOTOĞRAFLAR...

    Röveşatanın tarihi: Kim icat etti, ilk nerede görüldü?
    Röveşatanın tarihi: Kim icat etti, ilk nerede görüldü?
    Sennur Sezer’in yaşamı tiyatro sahnesinde: Bir Şiirdir Sennur Sezer
    Sennur Sezer’in yaşamı tiyatro sahnesinde: Bir Şiirdir Sennur Sezer
    Muhammed Salah sosyal medya hesaplarını kapattı
    Muhammed Salah sosyal medya hesaplarını kapattı
    2019’da yaşanacak önemli gök olayları
    2019’da yaşanacak önemli gök olayları
    GÜNCELLENDİ
    TARİŞ işçilerinden miting çağrısı
    TARİŞ işçilerinden miting çağrısı

    Sendikalaştıkları için işten atılan Gıda-İş üyesi TARİŞ işçileri, 8 Şubat'ta fabrika önünde yapılacak mitinge çağrı yapıyor.

    "Maduro’nun Instagram ve Facebook onayı kaldırıldı" haberi doğru değil
    "Maduro’nun Instagram ve Facebook onayı kaldırıldı" haberi doğru değil

    Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Facebook ve Instagram hesaplarındaki onay ibaresinin kaldırıldığı haberleri gerçeği yansıtmıyor.

    HDP’nin seçim sloganı ve klibi belli oldu: Ya Me Ye (Bizimdir)
    HDP’nin seçim sloganı ve klibi belli oldu: Ya Me Ye (Bizimdir)

    HDP yerel seçimlerde kullanacağı Kürtçe ana sloganı, “Ya Me Ye (Bizimdir)” olarak belirledi. Ayrıca seçim klibi de yayınlandı.

    HDP adaylarının tanıtılacağı salona polis baskını yapıldı
    HDP adaylarının tanıtılacağı salona polis baskını yapıldı

    Diyarbakır'da HDP adaylarının tanıtımının yapılacağı salona polis baskın yaptı, pankartlara el koydu, 2 kişiyi gözaltına aldı.

    ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geliyor
    ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geliyor

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in bugün Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

    Mansur Yavaş: 2014'teki seçimde 550 sandık YSK'ye gelmedi
    Mansur Yavaş: 2014'teki seçimde 550 sandık YSK'ye gelmedi

    Mansur Yavaş, 2014'deki seçimde 550 sandığın YSK'ye gelmediğini ve seçimin bu şekilde sonuçlandığını iddia etti.

    GÜNCELLENDİ
    Lise öğrencisini vuran polisin tutuklanması talebi reddedildi
    Lise öğrencisini vuran polisin tutuklanması talebi reddedildi

    Antep'te, "Dur ihtarına uymadığı" gerekçesiyle polis tarafından vurulan Ekrem Görkem Karakan davasında sanık polisin tutuklanması talebi reddedildi.

    GÜNCELLENDİ
    Konya'da PTT’ye ait kargo binasında patlama: 1 çalışan yaralandı
    Konya'da PTT’ye ait kargo binasında patlama: 1 çalışan yaralandı

    Konya Mevlana Posta İşletme Merkezi'nin kargo bölümünde patlama meydana geldi. Patlamada 1 PTT çalışanı yaralandı.

    Yılmaz Özdil, kitap geliriyle köy okullarına kitap dağıtacağını yazdı
    Yılmaz Özdil, kitap geliriyle köy okullarına kitap dağıtacağını yazdı

    2 bin 500 liraya kitap satan Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil, elde ettiği gelirle köy okullarına Mustafa Kemal kitabı dağıtacağını açıkladı.

    ‘Cumhurbaşkanı özel korumasının yeğeniyim dedi’ polisleri tehdit etti
    ‘Cumhurbaşkanı özel korumasının yeğeniyim dedi’ polisleri tehdit etti

    Bursa’da, trafikte dur ihtarına uymayan sürücü yakalanınca, ‘Benim amcam Cumhurbaşkanının özel koruması. Hepiniz göreceksiniz’ dedi.

    ‘Gülperi’: Kadının gelenekten kopamadan özgürleşme çabası
    ‘Gülperi’: Kadının gelenekten kopamadan özgürleşme çabası

    Gülperi özgürleşme arzusunu diri tutabilecek, yenik düşmeyecek biri izlenimi veriyor.

    CHP’li Utku Çakırözer: Yatırım devletten, propaganda AKP’li adaydan
    CHP’li Utku Çakırözer: Yatırım devletten, propaganda AKP’li adaydan

    AKP’nin Odunpazarı adayı Volkan Doğan, valilik tarafından sokaklara döşediği taşları kendi projesi gibi sundu.

    İZBAN işçileri: Bu yaklaşım sürerse iki yıl sonra da grev kaçınılmaz
    İZBAN işçileri: Bu yaklaşım sürerse iki yıl sonra da grev kaçınılmaz

    Grevleri yasaklanan İZBAN işçilerinin sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulu tehdidiyle ortalama yüzde 26 ile sonuçlandırıldı.

    NAMET işçisi yazdı: Küçük adımlarımız büyük sonuçlar verecek
    NAMET işçisi yazdı: Küçük adımlarımız büyük sonuçlar verecek

    Kocaeli'deki NAMET fabrikasında çalışan bir işçi, çalışma koşullarını ve bu koşulların değişmesi için ne yapılması gerekiğini Evrensel'e yazdı.

    RTÜK’te yeni başkan Ebubekir Şahin'e bir geçersiz oy
    RTÜK’te yeni başkan Ebubekir Şahin'e bir geçersiz oy

    AKP’li üye Ebubekir Şahin'in RTÜK başkanı seçildiği oylamada, geçersiz sayılan bir oyda 3 AKP’li üyenin isminin yer alması dikkat çekti.

    Doğa savunucuları: Dersim’de nesli tükenmekte olan canlılar avlanıyor
    Doğa savunucuları: Dersim’de nesli tükenmekte olan canlılar avlanıyor

    Dersim'deki doğa savunucuları, nesli tükenmekte olan hayvanları avlayanlara caydırıcı cezaların verilmesini istiyor.