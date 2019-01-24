Çavuşoğlu: Suriye rejimi ile dolaylı temas halindeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye sınırında oluşturulması planlanan güvenli bölge kararına ilişkin Türkiye hükümetinin ilk kez Suriye hükümetiyle ‘Dolaylı temas kurduğunu’ söyledi. Bakan, “Suriyeliler için anayasayı Suriyeliler otursun karar versin. Rejimle dolaylı temaslarımız var. Mesajlar verilmesi gerektiği zaman veriliyor. Ama bizim düzeyimizde bir temas yok” açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber’de katıldığı programda açıklamalarda bulundu. ABD yönetiminin Suriye’den çekilme kararını değerlendiren Çavuşoğlu, ”ABD Başkanı Donald Trump çekileceğini önce Erdoğan’a söyledi, sonra kamuoyu ile paylaştı. Trump’ı kararından döndürme çalışmaları var. Bu açıklamanın ardından ABD’den farklı sesler gelmeye başladı” dedi. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın bir görüşme gerçekleştirebileceğini söyledi. Çavuşoğlu, Suriye sınırında oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin de “Verilmiş bir takvim söz konusu değil. Net bir şey yok, görüşmelere devam ediyoruz. ABD ile bir iki nokta hariç görüşlerimiz örtüşüyor. YPG ile ne kadar bağlarını koparacaklar, buna benzer konularda henüz görüşmelere devam ediyoruz” dedi.

FIRAT’IN DOĞUSU İÇİN BİR BEKLEME KARARI ALDIK

Çavuşoğlu ayrıca, "ABD’nin çekilme kararından sonra Fırat’ın doğusu için bir bekleme kararı aldık. Bu süreci herkesle konuşuyoruz. Şu anda henüz bu harekatla ilgili başkomutandan ilave bir talimat gelmedi. Ama her an bunu başlatacak hazırlık ve kapasite de var" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ JAMES JEFFREY TÜRKİYE'YE GELİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in bugün Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşecek.

ERDOĞAN İLE TRUMP GÖRÜŞEBİLİR

Çavuşoğlu, gelecek günlerde Erdoğan ile Trump'ın bir görüşme gerçekleştirebileceğini de söyledi. İki liderin sık sık görüştüğünü söyleyen Çavuşoğlu, devamında “Üsler konusunda ABD'nin ne yapacağı henüz net değil” açıklamasında bulundu. (HABER MERKEZİ)