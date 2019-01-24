ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında ABD'nin ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in bugün Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşecek.

'ERDOĞAN, TRUMP İLE GÖRÜŞEBİLİR'

Çavuşoğlu, gelecek günlerde Erdoğan ile Trump'ın bir görüşme gerçekleştirebileceğini de söyledi. İki liderin sık sık görüştüğünü söyleyen Çavuşoğlu, devamında “Üsler konusunda ABD'nin ne yapacağı henüz net değil” açıklamasında bulundu. (HABER MERKEZİ)