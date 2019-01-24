24 Ocak 2019 10:04

Katar’da tutuklu olan Eraslan: Yapılan haksızlıklar son bulsun

İHD İstanbul Şubesi Katar'da tutuklu bulunan Muhsin Çetin Eraslan'ın yaşadığı hak ihlallerini gündeme getirdi.

Katar’da tutuklu olan Eraslan: Yapılan haksızlıklar son bulsun

Fotoğraf: MA

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    İHD İstanbul Şubesi tarafından yapılan basın açıklaması ile Katar’ın başkenti Doha’da tutuklu bulunan Muhsin Çetin Eraslan’ın yaşadığı hak ihlalleri dile getirildi.

    Katar’da Doha Merkez Cezaevinde kalan Muhsin Çetin Eraslan’ın İHD İstanbul Şubesine gönderdiği mektupta Eraslan 3 Mart 2016 tarihinden beri Katar’ın başkenti Doha’da hapishanede tutuklu olduğu belirtti. Eraslan yazdığı mektupta haksız ve adil olmayan bir yargılamadan sonra 25 yıla mahkum edildiğini, itiraz edince cezasının 7 yıla düştüğünü ifade ederek, bulunduğu cezaevinde şartların çok ağır ve her gün suçlar işlendiği dile getirdi.

    MA'nın haberine göre Eraslan yüksek tansiyon ve kalp hastası olduğunu, kötü beslenmeden dolayı anemi olduğunu belirterek, hastalıklarının tedavisinin engellendiğini, hastaneye götürülmediğini yazdı.

    Eraslan İHD’ye gönderdiği mektupta kendisine yapılan haksızlıklara karşı açlık grevine girdiğini belirterek yaşadığı hak ihlallerini şöyle sıraladı:

    1. Mahpusların çoğu uyuşturucu bağımlısı, bağımlı olmayanlar da  burada alışıyor/alıştırılıyor.
    2. 2016 yılında bir kişi aşırı doz eroinden öldü ama kamuoyuna duyurulmadı.
    3. Uyuşturucu ve eroin resmi görevliler eliyle içeri sokuluyor.
    4. Cep telefonları da yüksek para karşılığı resmi görevlilerce sağlanıyor.
    5. Mahpuslar eşcinsel ilişkiye zorlanıyor ve burada bu tür ilişkiler çok yaygın. 
    6. Hapishanede iki kadın koğuşu var. Koğuş değişikliği isteği yerine getirilmiyor. 
    7. Hapishanede tek tip elbise uygulaması var. Erkekler mavi üniforma giyiyor, kadınlar ise siyah, başlarını da örten bir elbise giymek zorundalar.
    8. Koğuşlarda mümessiller var bu mümessiller çoğunlukla uyuşturucu satışı ve benzeri konularda resmi görevlilerle ortak hareket ediyor.
    9. Hapishane görevlilerinin/polis hepsi yabancı. Faslı, Sudanlı, Pakistanlı. Bu yüzden haklarındaki iddialar ciddiye alınmıyor. Bu görevliler hem eğitimsiz hem de yabancıların çoğunlukta olduğu bu hapishanede görev yapıyor olmalarına rağmen İngilizce bile bilmiyorlar ve Arapça bilmeyenlere çok kötü davranıyorlar.
    10. Pek çok ihtiyacımızı hapishane marketinden karşılıyoruz. Her şey çok fahiş bir ücretle satılıyor. 
    11. Yeni gelen tutukluları "Sana iyi bir avukat tutacağız" diye kandırıyorlar ve parasını alıyorlar. Hapishane yönetimi bu konuda şikayette bulunan mağdurlara hiç bir şekilde yardımcı olmuyor.
    12. Hapishaneye getirilen tutuklular ayrıntılı sağlık muayenesinden geçirilmiyorlar. Bu yüzden bazen salgın hastalık yayılıyor bazen da tedavi yapılmadığı için ölenler oluyor.
    13. Burada bazı gruplara ayrıcalık sağlanıyor. Mesela İŞİD üyesi olanlara özel odalar, koşu bantları, her gün dışarıdan yemek siparişi vs sağlanıyor ve son olarak senede iki kere yapılan af sırasında bu kişilere öncelik veriliyor.
    14. Cezası bitip de unutulan, geç tahliye olan bir sürü insan var. Bir sene geç tahliye olanları gördüm. Sırf tembelliklerinden ve sistemsizliklerinden insanlara böyle zulüm ediyorlar.
    15. Cenaze izni konusunda da yabancılar ile Katarlılar arasında ayrımcılık yapılıyor. Resmi olarak Katar’da yaşayan yabancılara dahi cenaze izni verilmiyor.”

    ÖLÜM ORUCUNA BAŞLAYACAK

    İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, Eraslan'ın kendilerine gönderdiği e-mailde "Tarafıma yapılan haksızlıklara son verilmesi ve sesimi duyurabilmek için 10 Ocak 2019 günü ölüm orucuna başlayacağım” ifadelerine yer verdiğini söyledi. Yoleri, Katarlı yetkililerle iletişime geçerek hak ihlallerinin giderilmesini isteyeceklerini kaydetti. (HABER MERKEZİ)

     

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