Mansur Yavaş'ın "550 sandık YSK'ye gelmedi" iddiasına YSK'den yanıt

CHP ve İYİ Partinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, KRT’de Siyaset Gündemi programında yaklaşan seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeniçağ’da yer alan habere göre, Yavaş, 2014'deki seçimde 550 sandığın YSK'ye gelmediğini ve seçimin bu şekilde sonuçlandığını iddia etti.

Sandık güvenliğine ilişkin de açıklamalarda bulunan Yavaş, programın konuklarından Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'ın YSK sorusuna, “Anayasal bir kuruluş olan YSK'nin kendi itibarını herkesten önce kendinin koruması lazım” diyerek cevap verdi. Konuşmasında 2014 seçimlerini de hatırlatan Yavaş, şöyle konuştu:

“Biraz önce atladım söylemeyi biz itirazlarımızla uğraşırken 2 ay sonra 550 sandığın YSK'ye sonucunun hiç gelmediğini tespit ettik. Kanunda diyor ki; ‘Seçim sonuçları aynı gün, en süratli şekilde seçim kuruluna verilir.’ 550 sandık hiç gelmiyor. Sandık numaralarıyla tespit ettik, kayıtlar hâlâ bende var. Gelmemesinin şöyle bir sonucu var; siz 550 tutanağı YSK'nin ekranında göremiyorsunuz. Hâlbuki onlar gelecek, taranacak, ıslak imza ile onu karşılaştıracaksınız. Toplamda 150 bin oy. Daha sonra ben görevlileri aradım dedim ki; 550 sandığın sonuçları hiç gelmemiş. İnanmadılar böyle bir şey olamaz diye. Sandık numaralarını gönderdim bir saat sonra döndüler, 'Gerçekten gelmemiş' dediler böyle hayret edasıyla. Ne yaptınız diye sorduğumda 'Sadi Bey'e söyledik geliyor sonuçlar' dediler. Siz 550 sandığın sonuçları elinize geçmeden bu seçimleri nasıl sonuçlandırdınız? Çok vahim bir şeydir.”

YSK'DEN YAVAŞ'A YANIT: İTİRAZ ETMEDİNİZ

YSK'dan, Yavaş'ın içinde 150 bin oy pusulası bulunan 550 sandığın YSK’ya gelmediği iddiasına yanıt geldi. YSK Başkanı Sadi Güven tarafından yazılı olarak yapılan açıklamada, “Bugüne kadar siyasi partili üyeler tarafından tutulan bu tutanakların değiştirildiği, eksik geldiği yönünde kurulumuza tek bir itiraz gelmemesine rağmen, sonuçların değiştirildiğine ve tutanakların eksik olduğuna yönelik algı oluşturmaya çalışılması doğru görülmemektedir” denildi.

YSK'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, 2014 Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde siyasi partilerin oy oranları ile sandık görevlilerine dair bilgileri paylaşıldı. Buna göre Ankara’da için cezaevleri dahil 12 bin 252 sandık kuruldu ve sandıklardan 810’unda CHP’li üye görev yapmadı. AKP’liler yüzde 95.7 ile sandıkların 11 bin 710’unda yer aldı. CHP için bu oran 11 bin 442 sandıkla yüzde 93.4 olarak gerçekleşti.

YSK Başkanı Sadi Güven, sandıkların tamamına yakınında siyasi parti üyeleri tarafından tutulan, imzalanan kare kodlu PDF formatındaki tutanakların müşahitlere verildiği belirtilerek, sandık başına asılan tutanakların elektronik ortamda da YSK’ya gelmesiyle eş zamanlı olarak siyasi partilere gönderildiği ve internetten paylaşıldığını ifade etti.

Güven, “30 Mart 2014 tarihinden bugüne kadar görmek isteyenler için Kurulumuz internet sayfasında sandık tutanaklarının tamamı vatandaşlarımızın erişimine açık iken, bugüne kadar siyasi partili üyeler tarafından tutulan bu tutanakların değiştirildiği, eksik geldiği yönünde Kurulumuza tek bir itiraz gelmemesine rağmen, sonuçların değiştirildiğine ve tutanakların eksik olduğuna yönelik algı oluşturmaya çalışılması doğru görülmemektedir” dedi. (Ankara/EVRENSEL)