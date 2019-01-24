Yılmaz Özdil, kitap geliriyle köy okullarına kitap dağıtacağını yazdı

2 bin 500 liraya 1881 adet kitap satarak toplam 4 milyon 702 bin TL gelir elde eden Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, "Mustafa Kemal" kitabının geliriyle ne yapılacağını açıkladı. Özdil, "Mustafa Kemal kitabının koleksiyon versiyonundan elde edilen gelirle, Mustafa Kemal çocuk serisini, Anadolu'nun köy ilkokullarına ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz” dedi.

Özdil ayrıca, “Gayret sarfettiğimiz mücadelenin fiyatla, parayla alakasının olmadığı bir kez daha kanıtlandı. Paraya taptıkları için, para için yapmadığımızı kavrayamıyorlar” ifadesini kullandı.

Özdil'in bugün Sözcü'de “Dünyanın en büyük ailesine yürekten teşekkür ederim” başlığıyla yayımlanan yazısından bazı başlıklar şöyle:

"MÜCADELENİN FİYATLA, PARAYLA ALAKASI OLMADIĞI KANITLANDI"

“Tarihin en aşağılık organize sosyal medya saldırısına, tarihin en namuslu cevabı verildi. Gayret sarfettiğimiz mücadelenin fiyatla, parayla alakasının olmadığı bir kez daha kanıtlandı.

Tarikatçıların, cemaatçilerin, ikinci cumhuriyetçilerin, haysiyet cellatlarının, itibar tetikçilerinin topluca çullanmasına rağmen… Sözcü gazetesinin yazıişleri tarafından yalnız bırakılacağımı bilenlerin, lisans iptali tehdidiyle Halk tv'nin mecburen sessiz kalacağını bilenlerin, planlı linç zamanlamasına rağmen… Gazetelerinin manşetlerinden, köşelerinden, televizyonlarından, radyolarından, internet sitelerinden, trollerinden, dört gündür 24 saat kesintisiz hakaret etmelerine, küfür etmelerine, kusmalarına, ağzından köpükler saçan amok koşucuları gibi çığlık çığlığa nöbet geçirmelerine rağmen… Atatürkçü bilinen ve bir kelime olsun desteğini beklediğimiz isimlerin, aman bana da saldırmasınlar diyerek, ölü balık taklidi yapmalarına rağmen, her konuda fikir beyan edenlerin, dört gündür sanki telefonlarının şarjı bitmiş gibi kapsama alanı dışında gezmelerine rağmen… Maalesef, yalancıların iftiracıların cehennem çukuruna odun taşıyan Orhan Bursalı gibi hayal kırıklıklarına rağmen… Başaramadılar.

Şimdi sıra geldi…

“Orda bir köy var uzakta” kampanyasına.

"PARA İÇİN YAPMADIĞIMIZI KAVRAYAMIYORLAR"

Mustafa Kemal kitabının koleksiyon versiyonundan elde edilen gelirle, Mustafa Kemal çocuk serisini, Anadolu'nun köy ilkokullarına ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz. İlk kargolarımızı Muş'a gönderiyoruz.

Paraya taptıkları için, para için yapmadığımızı kavrayamıyorlar.” (HABER MERKEZİ)