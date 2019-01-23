TEM'de mültecileri taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı

TEM Otoyolu Çerkezköy-Kınalı arası İstanbul istikametinde mültecileri taşıyan bir minibüs devrildi. Kazada içerisinde 10'dan fazla mültecinin bulunduğu minibüste 3 kişi yarandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarından TEM Otoyolu Çerkezköy-Kınalı arasında İstanbul istikametinde meydana geldi. İçerisinde 10'dan mültecinin olduğu minibüs, seyir halindeyken kaygan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, Türkiye vatandaşı olan sürücü ile 2 mülteci olmak üzere 3 kişi yaralandı. Diğer mülteciler ise kendi imkanlarıyla minibüsten çıkarak ormanda izlerini kaybettirdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 3 yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ve jandarma ekipleri, kazanın ardından kaçan mültecileri yakalamak için ormanda aramalarını sürdürüyor.

Bu arada, kaza yapan minibüs çağrılan çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak jandarma karakoluna götürüldü. (DHA)