23 Ocak 2019 20:48
TEM'de mültecileri taşıyan minibüs devrildi
TEM Otoyolu İstanbul istikametinde mültecileri taşıyan bir minibüs devrildi. Minibüsteki mültecilerin kazadan sonra kaçtığı öğrenildi.
Fotoğraf: DHA
TEM Otoyolu Çerkezköy-Kınalı arası İstanbul istikametinde mültecileri taşıyan bir minibüs devrildi. Kazada içerisinde 10 mültecinin bulunduğu minibüste 1 kişi yarandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından içerisindeki 10 mültecinin kaçtıkları öğrenilirken polis ekipleri çevrede mültecileri arıyor. (DHA)
ETİKETLER: mülteci
YAZARLAR
İhsan ÇARALAN
‘İş cinayetleri ülkesi’nde Sedat’ın çağrısını unutmayalım!
Fatih POLAT
Leyla Güven bizi bırakma!
Kamil Tekin SÜREK
Tehlikedeki avukatlar
Dr. Murat ÖZVERİ
‘Beyaz yaka çalışanlar sendikaya üye olabilir mi ki?’
Erol ARAL
Bir fil avcılığı hikâyesi ya da Fazıl Say nereye?
Ragıp ZARAKOLU
Zulüm sırası kimde
Zeki GÜL
Yoksulluk, yoksunluk