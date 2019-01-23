24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü: Sesimiz kesilirse nefes de kesilir

24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü’nü Türkiye, savunma alanına dönük büyük saldırılarla karşılıyor. Yarın tutuklu avukatlar hukuksuzluklara karşı açlık grevine başlayacak, birçok yerde de avukatlar eylem yapacak.

24 Ocak 1977’de Madrid’de “Atocha Katliamı” diye anılan 4 işçi avukatının katledilmesi nedeniyle, her 24 Ocak’ta anma düzenleniyor ve avukatların zorda olduğu ülkelere dikkat çekilmeye çalışılıyor. O gün “Tehlikedeki Avukatlar Günü” diye adlandırılıyor. Avrupa Demokrat Avukatlar Birliği (AED) ve Dünyada İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Avrupalı Avukatlar Birliği (ELDH) ile Avrupa Barosu İnsan Hakları Enstitüsü (İDHAE) tarafından bu seneki “24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü” Türkiye’deki avukatlara ithaf edildi.

İstanbul Barosu da yarın Taksim Galatasaray Meydanı’na çağrıda bulundu. “Avukatların sesi kesilirse, yurttaşların nefesi kesilir” diyen Baro, saat 16.00’da Galatasaray Meydanı’na çağrı yaptı. Adana Barosu da saat 12.30’da eski adliye binası önünde bir açıklama yapacak.

TUTUKLU AVUKATLAR AÇLIK GREVİNE BAŞLIYOR

Tahliye edildikten sonra yeniden tutuklanan ve bir yılı aşkın süredir cezaevinde tutulan HHB ve ÇHD’li 5 avukat da “Hukuksuzluğa dikkat çekmek için” yarın açlık grevine başlayacak.

Aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) avukatlarının bulunduğu 17 avukat, 14 Eylül 2018’de çıkarıldıkları ilk duruşmada tahliye edilmişti. Avukatlar, bir gün sonra yeniden tutuklanmıştı. (HABER MERKEZİ)

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