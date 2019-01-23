Sakarya gazetesinde "fıkra" diye tecavüzü övdüler

Eskişehir’in en eski gazetelerinden biri olan Sakarya gazetesi, yayınladığı fıkra ile bir rezalete imza attı. Günün fıkrası bölümünde tecavüzün esprili bir şekilde anlatılması nedeniyle gazeteye sosyal medyadan tepki yağdı.

Sakarya gazetesi, 22 Ocak 2019 Salı Günü yayınladığı fıkra ile bir rezalete imza attı. Aynı zamanda gazetenin Yazı İşleri Müdürü olan Hakkı Sağlam’ın köşe yazısında yer verdiği "Cenaze" başlıklı fıkra, kadına yönelik şiddeti ve tecavüzü meşru kıldığı için eleştirildi. Köşe yazısında kadına yönelik şiddet ve tecavüz özendirici şekilde ‘mizahi’ bir dil ile anlatılırken, konu ile ilgili olarak sosyal medyadan #sakaryagazetesikapatılsın hashtagi ile kampanya başlatıldı. Sakarya gazetesini kadınlardan özür dilemeye davet eden kadınlar, köşesinde böyle bir fıkrayı yayınlayan Sağlam’ın istifa etmesini istedi.

Siz ne tür bi rezilsiniz bu kac oldu yetti ama #sakaryagazetesikapatılsın @sakaryagazetesi pic.twitter.com/4SJYgtjAIP — Yasemin (@Yyaseminn26) 22 Ocak 2019

Artık kaleminizi bırakın gazetenizi kapatın @sakaryagazetesi sapkın zihniyet bu sehire yakışmıyor !!!! #sakaryagazetesikapatılsın pic.twitter.com/hY1CzCZVPA — Gkn ERTAN (@GKNERTAN) 22 Ocak 2019

(MEDYA SERVİSİ)