Eskişehir’de kadınların tepkisi yerel gazeteye özür diletti

Eskişehir’in en eski gazetelerinden biri olan Sakarya gazetesi, yayımladığı fıkra ile rezalete imza attı. Günün fıkrası bölümünde tecavüzün esprili bir şekilde anlatılması nedeniyle gazeteye sosyal medyadan tepki yağdı. Tepkiler sonrası Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hakkı Sağlam, kadınların haklı olduğunu söyleyerek özür diledi.

Hakkı Sağlam’ın 22 Ocak 2019 salı günkü köşe yazısında yayımladığı "Cenaze" başlıklı fıkra, kadına yönelik şiddeti ve tecavüzü meşru kıldığı için eleştirildi. Köşe yazısında kadına yönelik şiddet ve tecavüz özendirici şekilde ‘mizahi’ bir dille anlatılırken, konu ile ilgili olarak sosyal medyadan #sakaryagazetesikapatılsın hashtagi ile kampanya başlatıldı. Sakarya gazetesini kadınlardan özür dilemeye davet eden kadınlar, köşesinde böyle bir fıkrayı yayınlayan Sağlam’ın istifa etmesini istedi. Kadınlar ayrıca Sakarya gazetesine gönderdikleri çok sayıda e-posta ile tepkilerini dile getirdi.

Siz ne tür bi rezilsiniz bu kac oldu yetti ama #sakaryagazetesikapatılsın @sakaryagazetesi pic.twitter.com/4SJYgtjAIP — Yasemin (@Yyaseminn26) 22 Ocak 2019

Artık kaleminizi bırakın gazetenizi kapatın @sakaryagazetesi sapkın zihniyet bu sehire yakışmıyor !!!! #sakaryagazetesikapatılsın pic.twitter.com/hY1CzCZVPA — Gkn ERTAN (@GKNERTAN) 22 Ocak 2019

Gazeteye ve Sağlam'a gönderilen e-postalarda şu ifadeler yer aldı:

“Gazetenizde 22 Ocak 2019 Salı Günü, aynı zamanda gazetenin Yazı İşleri Müdürü olan Hakkı Sağlam’ın köşe yazısında ‘Cenaze’ başlıklı bir fıkra yayınlanmıştır. Kadına yönelik şiddet, istismar, taciz, tecavüz haberleri gazete manşetlerinden düşmezken; kadına yönelik şiddeti ve tecavüzü mizah kılıfı altında normalleştiren bu fıkranın gazetenizde yayımlanmasının hiçbir vicdanda izahı olamaz. İzahı olmayan şeylerin de mizahı olamaz. Kadına yönelik şiddet ve tecavüzün özendirici bir dille meşrulaştırılmaya çalışıldığı bu anlayışa, kadınlar asla müsaade etmeyecektir. Yazarınız Hakkı Sağlam’ı ve gazetenizi düştüğünüz bu hatayı bir an önce fark etmeye, tüm kadınlardan ve şehrimizdeki tüm yurttaşlardan özür dilemeye, aynı köşede de tekzip niteliğinde özür yayınlamaya davet ediyoruz.

Şehrimizdeki kadınların; şiddet, taciz, tecavüz mağduru tüm kadınların anısına bu özrün takipçisi olacağından kimsenin en ufak bir şüphesi olmamalıdır. Beklediğimiz özrün dilenmemesi halinde, yasal yollara ve farkındalık yaratacak başka eylemliliklere başvuracağımızdan emin olunuz.”

ÖZÜR DİLEDİ

Tüm bunların ardından Sağlam 25 Ocak'taki gazetede kadınlardan özür diledi. Sağlam köşe yazısında şu ifadelere yer verdi: “Geçtiğimiz gün köşemizde ‘Cenaze’ başlıklı bir fıkra çıkmıştı. Fıkrada cenaze evi sandıkları bir yere giren gelin ve kaynana tecavüze uğruyor, kaynana ise ‘Ben bu cenazenin yedisine de kırkına da gelirim diyordu… Fıkrada kadına tecavüz ve şiddeti mizah kılıfı altında normalleştirmişiz. Biz bunu sadece fıkra ve mizah olarak görmüştük. Bu yanını hiç düşünmemiştik. Kadınlarımız bu konuda haklı. Onları istemeyerek de olsa üzdüysek af ola…” (MEDYA SERVİSİ)