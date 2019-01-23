Toplu taşımada yeni KDV oranları bekleniyor

Hasılat esaslı yeni KDV sisteminin 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girmesine rağmen yeni KDV oranlarının henüz açıklanmadığını belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Otobüsçü ve minibüsçü esnafımız yeni KDV oranlarının açıklanmasını bekliyor. Kanun yürürlüğe girdi ama KDV oranları henüz açıklanmadı” dedi.

TŞOF Başkanı Apaydın, “Yeni KDV Kanunu’nun TBMM’de yasalaştığında Sayın Cumhurbaşkanımız, hasılat esaslı sistemde şehir içi toplu taşımada KDV oranının yüzde 1.5 olacağı müjdesini vermişti. Kanun yürürlüğe girdi ama KDV oranları açıklanmadığı için fiilen bu Kanun uygulanamıyor. Kanunun uygulanabilmesi için KDV oranlarını gösteren Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin Resmi Gazetede yayımlanması gerekiyor” şeklinde konuştu.

‘VERGİ YÜKÜ ÇOK AĞIR’

Taşımacıların vergi yükünün çok yüksek olduğunu belirten Apaydın şöyle konuştu:

“Türkiye’deki en yüksek vergi yükü taşıma sektöründe. Gerek akaryakıt alımında gerekse otomobil, minibüs ve otobüs gibi yeni araç alımında çok yüksek vergi oranları var. Bizde de toplu taşıma sektöründe KDV oranının yüzde 1.5 olacağını Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelemişti ama henüz bu konuda bir kararname çıkmadı. Başta otobüsçü ve minibüsçü esnafımız olmak üzere şehir içi toplu taşıma faaliyetinde bulunan bütün esnafımız yeni KDV oranlarının bir an önce açıklanmasını bekliyor. Sektörde yıllar itibarıyla kartlı sistemler yaygınlaşıp kayıt dışılık azaldıkça vergi yükü aşırı boyutlara ulaştı. Vergi yükü azaltılırsa sektörde vergiye gönüllü uyum da hızla artacaktır.” (EKONOMİ SERVİSİ)