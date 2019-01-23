'Kaçak Saray'ın yazarıyla karıştırıp, doçentlik kadrosu vermediler!

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Ankara

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Mahkemesi Bölümü doçent kadrosuna başvuran Ali Hakan Evik’e, Atatürk Orman Çiftliği arazisine hukuksuz bir şekilde inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na karşı mücadeleyi konu alan “Kaçak Saray / Kibir, İsraf, Hukuksuzluk” kitabının yazarlarından Mimarlar Odası yöneticisi Ali Hakkan’la isim benzerliği nedeniyle doçentlik kadrosu verilmedi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Hakkan ve Mimarlar Odası Ankara Şube Avukatı Gökçe Bolat tarafından yazılan kitaba ilişkin herhangi bir dava olmamasına karşın Kocaeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından Evik’e gönderilen resmi yazıda, kadroya atanmasının uygun görülmediği iletildi.

Konuya ilişkin Evrensel’e konuşan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Sırf isim benzerliğinden bile böyle bir şey yapılıyorsa Türkiye sahasında bize hayat yok demektir. Bu kabul edilemez bir durum. Sonuçta bizim 'Kaçak Saray' kitabımız ortada, herhangi bir dava açılmış durumda değil. Ayrıca fikirlerimizi ifade ettiğimiz, Atatürk’ün vasiyetine ve şartlı bağışına aykırı yapılan bir yapıyı anlattığımız için fişlenmeyi, yakınlarımızın da geleceğinin karartılmasını antidemokratik buluyoruz” dedi.