Asılsız ihbar mektubu atamayı durdurdu

Hasret Gültekin KOZAN

Kocaeli

Doç. Dr. Ali Hakan Evik, Kocaeli Üniversitesi’ne doçent kadrosu için yaptığı başvuru, "Cumhurbaşkanına yönelik hakarete varan ifadelerin yer aldığı Kaçak Saray isimli eserin yazarı olduğu" ileri sürülerek reddedildi.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde çalıştığı sırada Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı doçentlik kadrosuna başvuran Evik'in, 8 Şubat 2018 tarihinde yapılan Kocaeli Üniversitesi Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı'nda toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından (22/22) olumlu oy aldığı, ilan edilen Doçentlik kadrosuna atanmasının yapılabileceği görüşünün Rektörlüğe önerilmesine oy birliği ile karar verildiği öğrenildi.

Şubat ayından nisan ayına kadar güvenlik soruşturmasının sonuçlanmasını bekleyen Evik, soruşturmanın olumlu sonuçlanmasının ardından mayıs ayında kendisine yapılacak tebligat ile görevine başlamayı bekledi.

"İFTİRA NİTELİĞİNDE BİR İHBAR MEKTUBU"

Ne olduysa bundan sonra oldu ve Evik bir türlü göreve başlatılmadı. Üniversiteye gelen bir "ihbar mektubu", Evik'in göreve başlamasına engel oldu.

İhbar mektubunda, "Kaçak Saray/Kibir, İsraf, Hukuksuzluk" isimli kitabın yazarlarından Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Hakkan ile "karıştırılan" Evik, hak kazandığı görevine bir türlü başlayamadı.

Yaşananları yargıya taşıyan ve telefonla ulaştığımız Evik, dava süreci devam ettiği için açıklama yapamayacağını belirtti. Olayı CİMER'e de yansıttığını söyleyen Evik, "Zaten mahkeme süreci devam ediyor, bu nedenle konuşamayacağım. Ama konuşamasam da olayın isim benzerliği değil, belgeden de anlaşılacağı üzere iftira niteliğinde bir ihbar mektubundan kaynaklandığını görüyoruz" diye konuştu.

Bu süreçte İstanbul Aydın Üniversitesi’ndeki görevinden de istifa eden Evik’in başvurusu sonrası Kocaeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından mahkemeye gönderilen resmi yazıda kadroya alınmama gerekçesi şu ifadelerle aktarıldı:

"Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Mahkemesi Bölümü doçent kadrosuna başvuran Ali Hakan Evik ile ilgili rektörlüğümüze ulaşan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na yönelik hakarete varan ifadelerin yer aldığı Kaçak Saray isimli eserin yazarın olduğu yönündeki ihbar nedeniyle ilgili kamu kurumlarından kişi ile ilgili bilgi talebinde bulunulmuş, bu süre zarfında yürütülen tahkikat nedeniyle atama işlemlerinin durdurulduğu kişiye bildirilmiştir. 8 Ağustos 2018 tarihinde toplanan üniversitemiz değerlendirme komisyonu adı geçenin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 15. Maddesi uyarınca bahse konu kadroya atanması uygun bulunmamıştır.”