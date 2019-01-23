Lüleburgaz Belediyesinde TİS imzalandı, haftalık çalışma 40 saate indi

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Trakya Şubesi ile Lüleburgaz Belediyesi Personel A.Ş. arasında üç ayı aşkın bir süredir süren Toplu İş Sözleşmesi(TİS) görüşmeleri anlaşma sağlandı.

Disk/Genel-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen imzası ile yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere 696 KHK ile kurulmuş bulunan bu ve buna benzer belediye şirketlerinde toplu sözleşme süreci sancılı yürümektedir. AKP hükümeti tarafından çıkarılan ve sözde kadro verildiği söylenerek belediye ve özel idare çalışanı taşeron işçiler Belediye şirketlerine geçirilmiş, ancak geleceklerine dair başta kadro, özgür toplu-iş sözleşmesi yapma hakkı, iş güvencesi, ilave tediye gibi pek çek haktan mahrum bırakılmışlardır. Lüleburgaz Belediyesi Personel A.Ş.’de başlatılan TİS sürecinde, gerek ilgili KHK’den kaynaklanan belirsizlikler ve buna bağlı olarak da Belediye yetkileri ile sendikamız arasında oluşan görüş ayrılıkları neticesinde grev aşamasına kadar gelinmiştir. Buna bağlı olarak söz konusu işyerinde 24 Ocak 2019 tarihi itibari ile grev ilanı alınmıştır. Ancak her şeye rağmen yürütülen görüşmeler sonucunda asgari müştereklerde buluşulmuş ve Lüleburgaz Belediyesi Personel A.Ş. ile sendikamız arasında bir Toplu-İş Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu anlaşma ile üyelerimizin kıymetli kazanımları olmuştur. Her şeyden önce bundan böyle Lüleburgaz Belediyesi Personel A.Ş.’de artık örgütlü bir işçi sınıfı olacaktır. Bu işçi sınıfının bir TİS’i olacak ve bu TİS’te elde ettikleri kazanımlarına bağlı olarak iş güvencesi olacaktır. Haftalık çalışma süresi 40 saate indirilerek çağdaş bir çalışma düzenine kavuşmuşlardır. Bundan böyle geçmişte taşeron sistemden kaynaklı işyerinde yaşanan hak ihlalleri ortadan kalkacak ve süreç içerisinde ekonomik ve sosyal hakları da kadrolu işçilerin seviyesine kavuşturulacaktır.” (İstanbul/EVRENSEL)