Dev Yapı-İş: Kazanımlarımıza sahip çıkalım

Dev Yapı-İş tarafından Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatındaki direnişle ilgili yapılan açıklamada eyleme dahil olan, başı çeken işçilerin işine son verileceğinin konuşulduğu belirtilerek direşin kazanımlarının takipçisi olunacağı dile getirildi.

Son dört ayda iş kolunda 450 bin inşaat işçisinin işsizler ordusuna dahil olduğu belirtilen açıklamada, “Dışarıdaki işsizliği fırsat bilen inşaat patronları ücretleri düşürerek çalışmalarına devam etmektedir. Var olan iş kanunu ve yönetmelikler kâğıt üzerinde kalmakta, ilgili kurumlar yapılan hukuksuzlukları görmezden gelmektedir. Adeta inşaatlarda ayrı bir iş kanunu (kanunsuzluğu) uygulanmaktadır. İş kolumuzda yaşanan bu işsizlik ve iş kolumuzda çalışan işçilerin genel olarak örgütsüz olması patronların bu kadar pervasız olmasının en büyük nedenidir. Tablo bu kadar patronlar lehine olsa da işçilerin direnişi umut vermekte ve yapılan direnişler hemen sonuç olmaktadır. Bu direnişlere bir örnek de şehir hastanesindeki işçi direnişi olmuştur” dendi.

“VERİLEN SÖZLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Genellikle hak gasplarına karşı şantiye önünde yapılan ve işaret fişeği olan lokal eylemlerin şantiye içinde çalışma, barınma ve yemek koşullarına karşı yapılmakta olduğu ve şantiyenin tamamını kapsayan direnişler sergilendiği ifade edilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı. “Geçtiğimiz günlerde Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında da direnişin güçlü etkisi nedeniyle sonuç alıcı olmuş ve talepler kabul edilmiştir. Yemekhanede uzun kuyruklar oluşması ve yemeklerin kalitesiz ve yetersiz olması sorunu ile başlayan eylemin ardından yemek çeşidi dörtten beşe çıkmış ve porsiyonlar daha doyurucu verilmeye başlanmıştır. Kapasite artırılacağı sözü verilmiş, (zaman içerisinde göreceğiz) banyo ve lavaboların eksiklikleri giderileceği sözü verilmiştir.”

“BAŞI ÇEKEN İŞÇİLERE YÖNELİK SÜREK AVI BAŞLADI”

Bir yandan da sürek avının başladığı ve eyleme dahil olan, başı çeken işçilerin işine son verileceğinin konuşulduğunu; tekrar bu tarz eylemlerin başlamasını önlemek amacıyla yemekhanede idari kadronun işçileri denetlediğini bildiren Dev Yapı-İş sürecin takipçisi olacağını vurguladı.

Sendika olarak işçilerin insanca çalışma hakkı, barınma hakkı ve beslenme hakkı mücadelesinin büyütüleceği vurgulanan açıklamada, “Dev Yapı-İş Sendikası olarak iş cinayetleri, gayri insani çalışma, beslenme ve barınma koşullarına karşı mücadeleyi büyütüyoruz. Aynı koşullarda beraber çalıştığımız arkadaşlarımıza ise merkezinde tamamen biz işçilerin olduğu örgütlenmeler kurmaya ve her türlü hak gaspına karşı birlikte hareket etmeye çağırıyoruz” dendi. (HABER MERKEZİ)

Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında kötü yemeğe isyan