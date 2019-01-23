İZBAN işçisi intihar etti

İZBAN Genel Müdürlüğünde araç bakım teknikeri olarak görev yapan 35 yaşındaki Ahmet Y., 7'nci katta bulunan evinin balkonundan atlayarak intihar etti.

Olay, dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İZBAN'da araç bakım teknikeri olarak 5 yıldır görev yapan Ahmet Y., Çiğli Evka- 2'de evlerinin bulunduğu apartmanın 7'nci katından atlayarak intihar etti. Bekar olan Ahmet Y.'nin bir süredir, bipolar bozukluk (iki uçlu duygudurum bozukluğu) nedeniyle tedavi gördüğü iddia edildi. Ahmet Y.'nin yarın Çiğli Evka-2'de düzenlenecek cenaze töreninin ardından, Menemen'de toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)