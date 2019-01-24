TARİŞ işçilerinden miting çağrısı

Dilek OMAKLILAR

İzmir

DİSK/Gıda-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan TARİŞ işçilerinin direnişi 79 gündür devam ediyor. TARİŞ işçileri, Gıda-İş’in çağrısı üzerine İzmir Emek ve Demokrasi Güçlerinin 8 Şubat'ta fabrika önünde yapacağı mitinge çağrıda bulundu. TARİŞ işçileri “Mitinge katılım direnişimize güç verecek” dedi.

Gıda-İş Sendikası Ege Bölge Başkanı Gürsel Köse, anayasal haklarını kullanan işçilerin işten atıldığını hatırlatarak, “Örgütlenme haklarını kullanarak sendikamıza üye olan işçiler, suçluymuş gibi işveren tarafından kapının önüne kondular. İlk günden beri dile getirdiğimiz gibi bugün de aynı şeyleri söylüyoruz, aşımızı ve işimizi geri almak için burada durmaya devam edeceğiz” dedi. Köse, emekten yana olan tüm halka çağrıda bulunarak, “79 gündür buradaki sınıf kardeşlerimiz, kardeş sendikalarımız, emekten yana siyasi partilerimiz, demokratik kitle örgütleri, emekten yana basın bizleri yalnız bırakmadılar, bu onurlu mücadelemizde sesimiz oldular, zaman zaman ekmeklerini bizimle paylaştılar. Emek ve Demokrasi Güçleri TARİŞ’teki bu haksızlığa hukuksuzluğa karşı ortak bir eylem kararı aldılar. Mücadeleyi sahiplendirmek ve ortaklaştırmak için, atılan işçi arkadaşlarımız için biz de çağrı yapıyoruz” dedi.

TARİŞ mitingi 8 Şubat’a ertelendi

‘İZENERJİ İŞÇİLERİ GİBİ...’

Gıda-İş Ege Bölge Temsilcisi Mazhar Uzbek de ülkede yaşanan ekonomik krizin her sektörde hissedildiğini belirterek “Bununla birlikte Flormar’dan Cargill’e, Cargill’den Sibaş’a, bunun dışında birçok depodaki Nakliyat-İş üyesi işçilere, Aydın’daki Sosyal-İş üyesi işçi arkadaşlarımıza ve son olarak da TARİŞ’teki işçi arkadaşlarımıza kadar birçok direniş devam ediyor. Ülkeyi yönetenler ve krize sürükleyenler, işçi ve emekçilerin taleplerini görmezden gelmeye devam ediyorlar. İZBAN grevini yasakladıkları gibi, birçok eylemi engellemeye çalışıyorlar. TARİŞ’te de gördüğümüz gibi gözaltılar ve baskılarla direniş alanlarını ve grevleri bitirmeye çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi İZENERJİ işçilerinin gösterdiği gibi fiili mücadele ile işçiler istediklerini her zaman kazanmışlardır, kazanmaya da devam edecekler” diye konuştu.

“Üreten biziz yöneten de biz olana kadar mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. TARİŞ’i 3-5 kişinin kendi çıkarları doğrultusunda yönetmesine karşı, işçilerin, üretici köylülerin yönettiği bir TARİŞ olana kadar mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi. Uzbek, üretici köylüleri, kooperatiflerde görev yapan tüm köylüleri de mitinge davet etti.

39. yılında Tariş Direnişi: Fabrikadan tüm kente yayılan ayaklanma

‘SAHİP ÇIKMAYA BEKLİYORUZ’

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı fabrikası önünde 79 gündür direnen işçiler de talepleri gerçekleşene kadar mücadele edeceklerini belirtti. İşçilerden Murat Yılmaz, “Bu taleplerimiz sonuçlanana kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Sizlerin mitinge katılımınız bu anlamda direnişimize güç verecek ve mücadele bayrağımızı yükseltecektir” dedi. Cem Güdücü, Tayman Erdamar ve Mahmut Mora da taleplerini yineleyerek kamuoyunu direnişe sahip çıkmaya beklediklerini söyledi.

İzmir’de TARİŞ işçilerine destek için miting yapılacak