Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı

Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, Avukat Celal Ülgen'in başvurusu doğrultusunda Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararını kaldırdı.

Gezen'in avukatı Celal Ülgen, konuya ilişkin olarak yaptığı paylaşımda, "Son dakika; Anadolu Cumhuriyet Savcılığı talebimiz doğrultusunda Müjdat Gezenin Adli kontrol kararını kaldırdı. Yani artık Müjdat Gezen karakola imza vermeye gitmeyecek" dedi.

Son dakika; Anadolu Cumhuriyet Savcılığı talebimiz doğrultusunda Müjdat Gezenin Adli kontrol kararını kaldırdı. Yani artık Müjdat Gezen karakola imza vermeye gitmeyecek. — Av. Celal ÜLGEN (@celalulgen) 23 Ocak 2019

NE OLMUŞTU?

Metin Akpınar, Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunuculuğunu yaptığı Halk Arenası programında politik eleştirilerde bulunurken ülkedeki kutuplaşmaya dikkat çekmişti. Akpınar, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bireylerin özgür iradesiyle geleceklerini tayin edebildikleri bir rejim demokrasidir. Bizim polarizasyondan bu kargaşadan kurtulabilmemizin tek çaresi de demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek ne ala kavga dövüş olmaz biz bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak her faşizmin olduğu gibi, karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki adı geçen başka liderlerin yaşadığı gibi kötü sonlar yaşayabilir ama bize yazık olur, biz harap oluruz."

Müjdat Gezen ise “Recep Tayyip Erdoğan, sen bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil” dediği için hükümete yakın medya organlarının hedefi haline gelmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, isim vermeden Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ı hedef aldıp "sanatçı müsveddeleri" olarak nitelemişti. Kendisini bu kişilerin medya üzerinden hedef aldığını öne süren Erdoğan, "Beni ipe götüreceklermiş. Senin her yerin sanatçı olsa ne olur? Bunun bedelini ödeyecekler. Şimdi git yargıda bedelini öde" demişti.

Yaşananların ardından haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar, savcılığa ifade vermişti. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla ifadesi alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan tiyatro oyuncusu Müjdat Gezen, “Yarın dilimi kesseler, işaret dili öğrenirim yine gereken eleştiriyi yaparım” demişti. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Müjdat Gezen: Suçumun ne olduğu söylenmiyor