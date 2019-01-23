Fenerbahçe Başkanı Ali Koç PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'nin dün Bursaspor maçının hakemlerine yönelik 'Ön yargılı hakemliğe son verilmelidir' başlığıyla yaptığı açıklama nedeniyle sarı lacivertli kulübü ve Başkan Ali Koç'u PFDK'ya sevk etti.

Sarı Lacivertli kulüpten Bursaspor maçı sonrası yapılan açıklamada, hakem hatlarının yapıldığı ve bunun skoru doğrudan etki ettiği ifade edilerek, sezon başından beri aynı durumun devam ettiği vurgulanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"- Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün 22.01.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

- Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı Y. Ali Koç'un 22.01.2019 tarihinde kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." (SPOR SERVİSİ)