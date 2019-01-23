Antalya'da eğitim kampına katılan liseli, intihar girişiminde bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde düzenlenen eğitim kampına katılan Ankara Atatürk Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki A.K., çok sayıda hap yutarak intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan ve midesi yıkanan öğrencinin tedavisi sürüyor.

Cuma günü 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin tamamlanıp, öğrencilerin karnelerini almasının ardından Ankara Atatürk Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 300 kişilik grup, Manavgat'taki bir otelde 5 günlük eğitim kampına alındı. Kampta öğrencilere çeşitli derslerden etüt çalışması yaptırıldığı belirtildi. Kampa katılan öğrencilerden bunalımda olduğu öne sürülen A.K., 22 Ocak'ta akşam odasında çok sayıda hap yutarak, intihar girişiminde bulundu. Arkadaşları tarafından baygın bulunan öğrenci, otel yetkililerinin haber vermesiyle gelen sağlık ekibince ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü. A.K., midesinin yıkanmasının ardından yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikeyi atlatan A.K.'nin, bugün Manavgat Devlet Hastanesi Dahiliye Servisine nakledildiği ve tedavisine devam edildiği belirtildi.

Öte yandan Manavgat'ta kamp yapılan otelin kapalı olduğu, öğrencilerin gelmesi nedeniyle pazar günü açıldığı, hafta sonu kampın sona ermesiyle de tekrar kapanacağı kaydedildi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığınca olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)