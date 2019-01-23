Şişli'de bir kadına tecavüz ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı

İstanbul Şişli'de bir parkta akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen G.Y. adlı kadına tecavüz ettiği iddiasıyla aranan 25 yaşındaki şüpheli E.O. Tekirdağ Çerkezköy'de yakalandı. Güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkılarak bulunan şüphelinin, sarı renkli uzun kollu tişörtünden tespit edildiği öğrenildi.

Şişli'de bir parkta 20 Ocak 2019'da meydana gelen olayda spor yapan bir vatandaş polisi arayarak, bir kadına tecavüz edildiği yönünde bir ihbar yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri G.Y. adlı kadını perişan bir halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından akli dengesi yerinde olmadığı tespit edilen G.Y. adlı kadın, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

300 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, şüphelinin sarı renkte uzun kollu tişört giydiği tespit edildi. Bunun üzerine yaklaşık 300 saatlik kamera görüntüsü incelendi. Görüntülerdeki kişinin Çerkezköy'e gittiği belirlendi. Önceki gün polisin düzenlediği operasyonda şüpheli E.O. polis tarafından yakalanarak İstanbul'a getirildi.

HATIRLAMADIĞINI İDDİA ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin daha önceden kasten yaralama ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı. Verdiği ifadesinde olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğunu iddia eden şüpheli "Hiç bir şey hatırlamıyorum. Kadını da tanımıyorum." dedi. Tecavüz şüphelisi E.O. Çağlayan adliyesine sevk edildi. (DHA)