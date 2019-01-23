Muhammed Salah sosyal medya hesaplarını kapattı

Liverpool’un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah, Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarını sildi.

Konu hakkında yıldız futbolcu tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada ise söz konusu durumun Salah'ın dün yaptığı bir paylaşımla ilgisi olabileceği iddia ediliyor.

Mısır’da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Salah dün yaptığı paylaşımda, "2019 Kararı; Gerçek iletişim zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Liverpool'un Mısırlı sağ kanat oyuncusu Muhammed Salah, gol sayısını 32'ye çıkararak 38 hafta süren 2017-2018 İngiltere Premier Ligi sezonunda en fazla gol atan futbolcu olmuştu. (AA)

Muhammed Salah'ın attığı son tweet'in ekran görüntüsü.