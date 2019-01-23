Uzaklaştırmaya rağmen eski sevgilisini öldürdü, tahrik indirimi istedi

Antalya'da eski sevgilisi Sevgi Aslan'ı barışma isteğini kabul etmedi diye 9 bıçak darbesiyle öldüren Reşit Atmaca, ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi.

DHA'nın haberine göre, kadın cinayeti Kepez ilçesi Namık Kemal Bulvarı'ndaki parkta geçen yıl 7 Haziran'da yaşandı. Kalıp ustası Reşit Atmaca, kendisinden ayrılan Sevgi Aslan'la barışmak talebiyle buluştu. Atmaca, barışma talebini kabul etmedi diye Sevgi Aslan'ı 9 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürülen Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakalanan Atmaca, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI OLMASINA RAĞMEN ÖLDÜRDÜ

Atmaca hakkında, öncesinde de Aslan'ı tehdit ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Reşit Atmaca, Sevgi Aslan'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 'tasarlayarak insan öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi.

TAHRİK İNDİRİMİ ALMAYA ÇALIŞTI

Son sözü sorulan Reşit Atmaca ise tasarlayarak öldürmediğini iddia etti. Atmaca, Aslan'ın kendisini tahrik ettiğini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığa önce 'tasarlayarak insan öldürme suçu'ndan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum etti. İyi hal indirimi alan sanığın cezası, ömür boyu hapse düşürüldü. Heyet, sanığa tahrik indirimi uygulamadı. (HABER MERKEZİ)