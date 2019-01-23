Samsun'da kız çocuğunu kaçırmaya çalışan kişiye gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 11 yaşındaki E.Ş. adlı kız çocuğu, M.K. tarafından kaçırılmak istendi. Küçük kızın direnmesi üzerine olay yerinden kaçan M.K., E.Ş.'nin babasının şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Olay, 22 Ocak'ta öğle saatlerinde İlkadım ilçesine bağlı Kalkancı Mahallesi Tosya Sokak'ta meydana geldi. Evine doğru giden E.Ş. adlı kız çocuğu, M.K. adlı erkek tarafından kolundan çekilerek kaçırılmak istendi. Küçük kızın direnmesi üzerine M.K. olay yerinden kaçtı. Eve giden E.Ş., olayı babası M.Ş.'ye anlattı. Bunun üzerine M.Ş., Gazi Polis Merkezi'ne başvurarak olayı anlattı. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarından E.Ş.'yi kaçırmak isteyenin M.K. olduğunu belirledi. Ekipler, M.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HASTANEYE YATIRILDI

M.K., akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırıldı. Zihinsel engelli olduğu iddia edilen M.K.'nin hastanede akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığı araştırılıyor. (DHA)