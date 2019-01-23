İngiltere 'B planları'nı tartışıyor, AB taviz verme niyetinde değil

Yücel ÖZDEMİR

Köln

Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında üzerinde anlaşmaya varılan ve Birleşik Krallık’ın AB’den ayrıldıktan sonraki ilişkilerini düzenleyen ‘Brexit anlaşması’nın İngiltere parlamentosunda reddedilmesinden sonra İngiltere Başbakanı Theresa May’ın ‘B Planı’nın da meclis tarafından kabul edilmeyeceği ifade ediliyor. Meclis planı 29 Ocak’ta görüşecek. AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, İngiltere’nin yeni bir öneride bulunmadığını ifade etti.

YENİ PAZARLIK YOK MESAJI

15 Ocak’ta İngiltere Parlamentosu tarafından AB ile İngiltere hükümeti arasında üzerinde anlaşma sağlanan Brexit anlaşmasının reddedilmesi üzerine Başbakan May, tarafından önerilen ‘B Planı’na AB ‘geçit yok’ mesajı verdi. AB Komisyon Sözcüsü Margaritis Schinas, May’ın B Planı olarak ilan ettiği Kuzey İrlanda sınırlarındaki kontroller konusunda yeni pazarlık yapılmasının gündemde olmadığını söyledi. Schinas yaptığı açıklamada “Brüksel’de bu konuyla ilgili yapılacak yeni bir açıklama yok, çünkü Londra’nın ortaya koyduğu yeni bir plan yok” dedi. Sözcü, İngiltere hükümetine çağrıda bulunarak, 29 Mart’taki ayrılık gününü gözeterek kabul edilebilir öneriler getirmesini istedi.

Ancak, May’ın pazartesi günü açıkladığı B Planı’nda gidişatı etkileyecek yeni bir öneri bulunmuyor. Bu nedenle 29 Ocak’ta parlamentoda yapılacak ikinci oylamada da meclisin büyük çoğunlukla planı reddedeceği tahmin ediliyor.

AB’den anlaşmasız ayrılık isteyen Muhafazakar Parti milletvekillerinin yine May’ın planına karşı çıkacağı dile getiriliyor. Planın meclis tarafından kabul edilmesi durumunda ise May, bu kez AB ile yeniden görüşmelerin yolunu arayacak.

CORBYN: MÜZAKERE YETKİSİ PARLAMENTOYA VERİLSİN

Önümüzdeki hafta May’ın B Planı’na karşı oy kullanacak ana muhalefetteki İşçi Partisi, hükümet üzerindeki baskısını ise yoğunlaştırıyor. Geçen hafta May’ın başbakanlıktan alınması için gensoru önergesi veren ancak bunda başarılı olmayan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, bu sefer müzakere yetkisinin hükümetten alınarak parlamentoya verilmesini gündeme getirdi.

Anlaşmanın nihai olarak onaylandığı yerin parlamento olduğunu ifade eden Corbyn, meclisin olabilecek en sert ayrılma kararını onaylayabileceğini dile getirdi. Bu konuda hükümet ve muhalefet partilerinin öne görüşmeler yapabileceğini savundu. Corbyn, meclisin İngiltere’nin AB ile Gümrük Birliği ve Brexit anlaşmasını halk oyuna sunmasını da önerdi.

İRLANDA-KUZEY İRLANDA SINIRI SORUNU

May her iki öneriye de karşı çıkarak, AB ile üzerinde anlaşmaya vardığı Brexit anlaşmasının tartışılan bölümleri üzerinde iyileştirme amacıyla görüşmelerin yapılmasını istedi. Bunların başına ise İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki sınır kontrolleri geliyor. Brexit Bakanı Stephen Barclay BBC’ye yaptığı açıklamada hükümetin Kuzey İrlanda konusundaki değişiklik önerileri üzerinde çalıştığını söyledi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, önümüzdeki salı günü yapılacak oylamada altı önergenin sunulması bekleniyor. Bunlardan en dikkat çekici olanı ise İşçi Partili bir grubun, AB’den ayrılmanın yıl sonuna kadar ertelenmesi.

Grup milletvekillerinden Yvette Cooper, şubat sonuna kadar taraflar arasında bir uzlaşma sağlanarak; zaman kazanmak amacıyla ertelenebileceğini ifade etti.

Brexit Bakanı Barclay ise ertelemenin o kadar basit olamayacağını ifade etti. Hangi önergenin ele alınıp alınmayacağına Parlamento Sözcüsü John Bercow karar veriyor.