Konak Mülteci Meclisi: Mülteciler de Öykü'lere umut olabilsin

İzmir’de lösemi hastalığı teşhisi konulan 3.5 yaşındaki Öykü Arin için başlatılan kök hücre bağışı kampanyası yurt içinde ve yurt dışında büyük ilgi gördü ve sadece Öykü Arin için değil benzer durumdaki binlerce lösemi hastası için umut oldu. Ancak bu süreçte donör olmak iste4yen mültecilere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadıkları için kan bağışı yapamayacakları belirtildi. Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi de isteyen mültecilerin de ilik bağışında bulunabilmesinin önündeki engellerin kaldırılması için Sağlık Bakanlığı'na dilekçe verdi.

Konuyla ilgili Konak Mülteci Merkezi'nde de basın toplantısı düzenlenirken Suriyeli, Afganistanlı ve İranlı mülteciler de katıldı. İlk olarak açıklamada bulunan Mülteci Meclisi Başkanı Mete Hüsünbeyi, Türkiye'de dört milyon civarında mülteci olduğunu hatırlatarak "Bu insanlarımızdan da sağlanabilecek ilik nakli pekala bir çok lösemi hastasına umut olabilir.Kızılay tarafından verilen bilgiye göre bahsi geçen kişilerin izlenebilirliğinde yaşanabilecek sıkıntılar olabileceği ifade edilmiştir. Elbette bu konudaki haklılık payı yok sayılmaz. Ama öte yandan kamunun olanaklarının yanı sıra mülteci ağları ile söz konusu izlenebilirliğinin sağlanması pekala mümkündür. Ülkemizde ikamet eden TC vatandaşı olmayan duyarlı insanlarımızın da ilik nakli/kök hücre bağışında bulunabilmeleri için gerekli düzenlemenin yapılmasını istiyoruz" dedi.

'BİZ DE TOPLUMUN BİR PARÇASIYIZ'

Kızılay’a mevzuatta düzenleme yapma çağrısında bulunan Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Salih Ali de "Biz Suriyeli mülteciler olarak 6-7 senedir Türkiye’de yaşıyoruz. Entegrasyon çerçevesinde ve bu önemli konularda olumlu adımlar biz bu konuya katkımız olsun istiyoruz. 1,5 ay önce Kızılay’a gidip kan bağışında bulunmak istedik. 18 Ocak’ta randevu verildi. Ama maalesef bağış yapamadık. Biz de bu toplumun bir parçasıyız. Dayanışmaya katılmak istiyoruz" diye konuştu.

İranlı Azam Kasımhani de, Öykü Arin ve tüm lösemi hastaları için bağışta bulunmak ve kampanyada yer almak istediklerini dile getirdi. Afganistanlı Abide Tevekkuli ise, "Kimliklerimiz değişik olabilir ama yüreklerimizin bir olması lazım. Eğer elimizden bir şey geliyorsa sizin için yapmak isteriz" dedi. (İzmir/EVRENSEL)