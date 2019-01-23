CHP: Her yıl 20 bin kişi meslek hastalıklarından ölüyor

Derya KAYA

Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın koordinatörlüğündeki CHP Emek Büroları meslek hastalıklarına ilişkin rapor hazırladı. ILO verilerinden yararlanın rapora göre, Türkiye’de her yıl ortalama 100 bin ile 300 bin arası çalışan meslek hastalığına yakalanıyor, ortalama 20 bine yakın çalışanın meslek hastalıkları neticesinde yaşamını kaybettiği tahmin ediliyor.

Raporda, SGK'nin son 5 yılda meslek hastalıklarına bağlı ölümlerin hiç yaşanmadığını söyleyerek kendi verilerini de yalanladığı ifade ediliyor. Çünkü SGK verilerine göre son 5 yılda en az bin 400 işçinin meslek hastalığı neticesinde yaşamını kaybetti. Meslek hastalıkları ve buna bağlı ölümlerin işçilerin hayatına mal olmaya devam ettiğine dikkat çekilen rapora göre, SGK verileri gerçeği yansıtmıyor, Sağlık Bakanlığı ise sorumluluk almaktan çekiniyor.

SGK PRİM VE TAZMİNAT ÖDEMEKTEN KAÇINIYOR

Raporda bir başka dikkat çekici yan ise SGK’nin meslek hastalıklarını kayıt altına almasında yaşanan sıkıntı. Bunun nedeni ise SGK’nin prim ve tazminat ödemesinden kaçınması. SGK verilerine göre 2011-2017 yılları arasında 3 bin 734 işçide meslek hastalıkları saptanırken, bu dönemde sadece 2011 yılında 10 ve 2012 yılında ise 1 işçi hayatını kaybetti. Raporda verilerin gerçeği yansıtmadığı ve SGK’nin kendi verilerini yalanladığına dikkat çekildi.

Çünkü 2017 yılı içerisinde “Meslek hastalığı sonucu ölenler için” 157 hak sahibine ölüm geliri bağlanırken, verilere göre 2017 yılında meslek hastalığı nedeniyle hiç ölüm gerçekleşmedi. SGK’nin meslek hastalığına bağlı ölümleri kayıt altına almak istemediği belirtilen raporda, 2011-2017 yılları arası yaklaşık bin 400 işçinin meslek hastalığı neticesinde hayatını kaybetmiş olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

TANI VE TEDAVİDE SADECE İKİ HASTANE VAR

Raporda, Türkiye’de meslek hastalıkları ile Ankara ve İstanbul’da iki tane hastane bulunduğu ve bu alandaki yetersizliğe de dikkat çekildi. Raporda, Türkiye’de meslek hastalıkları ile ilgili veriler ve tanıların SGK tarafından değil Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca kayıt altına alınması, meslek hastalıklarının gizlenmesine yönelik sistematik politikalara son verilmesi, tedavi ve tanı için daha fazla hastane kurulması talep edildi.

EN BİLİNEN MESLEK HASTALIĞI SİLİKOZİS

Türkiye’de meslek hastalıklarına ilişkin ölümlerin yaşandığı en bilinen hastalık ise Silikozis. SGK kayıtlarında meslek hastalıklarına bağlı ölümler kayıt altına alınmasa silikozis rahatsızlığından kaynaklı işçi ölümlerinin yaşandığı bilinmekte. Raporda yer verilen Silikozis hastalığına bağlı olarak bugüne kadar tespit edilen ölümler ise şöyle: