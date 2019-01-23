23 Ocak 2019 14:07

CHP: Her yıl 20 bin kişi meslek hastalıklarından ölüyor

CHP Emek Büroları, meslek hastalıkları ve meslek hastalıklarına bağlı yaşanan ölümlerle ilgili rapor hazırladı.

CHP: Her yıl 20 bin kişi meslek hastalıklarından ölüyor

Fotoğraf: Krista/Flickr (CC BY 2.0)

    • Paylaş

    Derya KAYA
    Ankara

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın koordinatörlüğündeki CHP Emek Büroları  meslek hastalıklarına ilişkin rapor hazırladı. ILO verilerinden yararlanın rapora göre, Türkiye’de her yıl ortalama 100 bin ile 300 bin arası çalışan meslek hastalığına yakalanıyor,  ortalama 20 bine yakın çalışanın meslek hastalıkları neticesinde yaşamını kaybettiği tahmin ediliyor.

    Raporda, SGK'nin son 5 yılda meslek hastalıklarına bağlı ölümlerin hiç yaşanmadığını söyleyerek kendi verilerini de yalanladığı ifade ediliyor. Çünkü SGK verilerine göre son 5 yılda en az bin 400 işçinin meslek hastalığı neticesinde yaşamını kaybetti. Meslek hastalıkları ve buna bağlı ölümlerin işçilerin hayatına mal olmaya devam ettiğine dikkat çekilen rapora göre, SGK verileri gerçeği yansıtmıyor, Sağlık Bakanlığı ise sorumluluk almaktan çekiniyor.

    SGK PRİM VE TAZMİNAT ÖDEMEKTEN KAÇINIYOR

    Raporda bir başka dikkat çekici yan ise SGK’nin meslek hastalıklarını kayıt altına almasında yaşanan sıkıntı. Bunun nedeni ise SGK’nin prim ve  tazminat ödemesinden kaçınması. SGK verilerine göre 2011-2017 yılları arasında 3 bin 734 işçide meslek hastalıkları saptanırken, bu dönemde sadece 2011 yılında 10 ve 2012 yılında ise 1 işçi hayatını kaybetti. Raporda verilerin gerçeği yansıtmadığı ve SGK’nin kendi verilerini yalanladığına dikkat çekildi.

    Çünkü 2017 yılı içerisinde “Meslek hastalığı sonucu ölenler için” 157 hak sahibine ölüm geliri bağlanırken, verilere göre 2017 yılında meslek hastalığı nedeniyle hiç ölüm gerçekleşmedi. SGK’nin meslek hastalığına bağlı ölümleri kayıt altına almak istemediği belirtilen raporda, 2011-2017 yılları arası yaklaşık bin 400 işçinin meslek hastalığı neticesinde hayatını kaybetmiş olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

    TANI VE TEDAVİDE SADECE İKİ HASTANE VAR

    Raporda, Türkiye’de meslek hastalıkları ile Ankara ve İstanbul’da iki tane hastane bulunduğu ve bu alandaki yetersizliğe de dikkat çekildi. Raporda, Türkiye’de meslek hastalıkları ile ilgili veriler ve tanıların SGK tarafından değil Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca kayıt altına alınması, meslek hastalıklarının gizlenmesine yönelik sistematik politikalara son verilmesi, tedavi ve tanı için daha fazla hastane kurulması talep edildi.

    EN BİLİNEN MESLEK HASTALIĞI SİLİKOZİS

    Türkiye’de meslek hastalıklarına ilişkin ölümlerin yaşandığı en bilinen hastalık ise Silikozis. SGK kayıtlarında meslek hastalıklarına bağlı ölümler kayıt altına alınmasa silikozis rahatsızlığından kaynaklı işçi ölümlerinin yaşandığı bilinmekte. Raporda yer verilen Silikozis hastalığına bağlı olarak bugüne kadar tespit edilen ölümler ise şöyle:

    • 1995 yılından bugüne  kadar silikozis hastalığına bağlı olarak en az 80 işçi hayatını kaybetti.
    • Kot taşlama işçilerin bu oran içerisinde en yüksek iş koldur.
    • Özellikle Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 150’ye yakın işçi, 1994-2004 yıllarında, İstanbul’a gidip kaçak atölyelerde, kot taşlama işinde çalışırken silikozis hastalığına yakalandı.
    • 2012’den bugüne kadar basına silikozis hastalarıyla yansıyan Bingöl’ün Karlıova ilçesinde birçok işçi yaşamını yitirdi. Halit Karabulak 2014 yılında 30 yaşındayken, Faysal Demir 2017 yılında 36 yaşındayken, Serdar Dündar 2016 yılında 31 yaşındayken, Saim Karakaya 2016 yılında 37 yaşındayken ve Necat Demir ise 2016 yılında henüz 27 yaşındayken silikozis hastalığı yüzünden yaşamını yitirdi.
    • Ayrıca 100’den fazla işçi silikozis hastalığı nedeni ile adeta her gün ölümü beklemekte.
    • Son yıllarda silikozis hastalığına yakalanma riskinin arttığı bir diğer iş kolu ise diş teknisyenliği. 2011'de dört diş teknisyeni silikozis sonucu hayatını kaybetti. 53 yaşındaki Muammer Tatar ve 43 yaşındaki Âdem Kılıç İstanbul'da, 19 yaşındaki Ömer Faruk Böyük Kırıkhan'da ve 24 yaşındaki Ali Kalkan İskenderun'da silikozisden yaşamını yitirdi. (Ankara/EVRENSEL)
    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    25 yaşındaki çarkçı Semih Solak Kerç Boğazı'ndaki gemi yangınında öldü
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘İş cinayetleri ülkesi’nde Sedat’ın çağrısını unutmayalım!

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Leyla Güven bizi bırakma!

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Tehlikedeki avukatlar

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    ‘Beyaz yaka çalışanlar sendikaya üye olabilir mi ki?’

     Erol ARAL
    Erol ARAL

    Bir fil avcılığı hikâyesi ya da Fazıl Say nereye?

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Zulüm sırası kimde

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Yoksulluk, yoksunluk
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Fetgi Gürer: Üretici desteklenmezse meyve-sebze yanacak
    Fetgi Gürer: Üretici desteklenmezse meyve-sebze yanacak

    CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çiftlik’te ilçe pazarını ziyaret ederek, pazarcı esnafı ve vatandaşların sorunlarını dinledi. 

    Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı
    Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı

    Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararını kaldırdı.

    GÜNCELLENDİ
    Gazeteci Uğur Mumcu katledilişinin 26. yılında anılacak
    Gazeteci Uğur Mumcu katledilişinin 26. yılında anılacak

    Gazeteci Uğur Mumcu, katledilişinin 26. yılında yurt genelinde düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

    GÜNCELLENDİ
    Ayşen Gruda hayatını kaybetti
    Ayşen Gruda hayatını kaybetti

    Bir süredir hastanede tedavi altında olan tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda, 74 yaşında hayatını kaybetti.

    Patronların ‘ekonomik büyüme’ endişesi arttı
    Patronların ‘ekonomik büyüme’ endişesi arttı

    PwC anketine katılan 1378 patronun yüzde 30’u gelecek 12 ayda küresel ekonomik büyümenin azalacağını düşünüyor. Geçen yıl bu oran yalnızca yüzde 5'ti.

    GÜNCELLENDİ
    İş cinayetinde hayatını kaybeden Sedat Yeşilköy nasıl öldü?
    İş cinayetinde hayatını kaybeden Sedat Yeşilköy nasıl öldü?

    EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Beyza Metin ile iş cinayetinde hayatını kaybeden Sedat Yeşilköy'ün ölümünü konuştuk.

    26 aydır tutuklu olan Demirtaş: Üst düzey IŞİD'li 1 gün tutuklu kaldı
    26 aydır tutuklu olan Demirtaş: Üst düzey IŞİD'li 1 gün tutuklu kaldı

    Ankara'da davası görülen Demirtaş, fezlekeyi ve mahkemeyi eleştirdi: Bugüne kadar tek bir ara kararı doğru verseydiniz sizi tebrik edecektim

    Sözleşmeli öğretmenler tayin hakları için eylem yaptı
    Sözleşmeli öğretmenler tayin hakları için eylem yaptı

    Sözleşmeli öğretmenler Ankara’da miting düzenleyerek kadro ve ailelerinin yaşadığı illere tayin istedi.

    'Kanlı Ay' tutulması gerçekleşti
    KANLI AY TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ. TUTULMADAN FOTOĞRAFLAR...

    Muhammed Salah sosyal medya hesaplarını kapattı
    Muhammed Salah sosyal medya hesaplarını kapattı
    2019’da yaşanacak önemli gök olayları
    2019’da yaşanacak önemli gök olayları
    Gaziantepspor ligden çekildiğini duyurdu
    Gaziantepspor ligden çekildiğini duyurdu
    Başkomiser Galip Serisi sürüyor: Moda’da gizemli cinayetler
    Başkomiser Galip Serisi sürüyor: Moda’da gizemli cinayetler
    SMA hastası oğlunu kaybeden baba: Artık gelecek ilacın kıymeti yok
    SMA hastası oğlunu kaybeden baba: Artık gelecek ilacın kıymeti yok

    Yıllardır Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası olan 11 yaşındaki Arda Tahsin Acen hayatını kaybetti. Baba Metin Acen: Artık gelecek ilacın kıymeti yok

    GÜNCELLENDİ
    RTÜK'ün yeni başkanı Ebubekir Şahin oldu
    RTÜK'ün yeni başkanı Ebubekir Şahin oldu

    RTÜK başkanlığına Ebubekir Şahin seçildi.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan ve Putin Suriye gündemiyle bir araya gelecek
    Erdoğan ve Putin Suriye gündemiyle bir araya gelecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye gündemiyle yapacağı görüşme için Moskova'ya gitti.

    İngiltere 'B planları'nı tartışıyor, AB taviz verme niyetinde değil
    İngiltere 'B planları'nı tartışıyor, AB taviz verme niyetinde değil

    İngiltere Başbakanı May, reddedilen Brexit anlaşması yerine ‘B Planı’nı parlamentoya sundu. AB’den yapılan açıklamalar ise aynı: Yeni pazarlık yok.

    CHP: Her yıl 20 bin kişi meslek hastalıklarından ölüyor
    CHP: Her yıl 20 bin kişi meslek hastalıklarından ölüyor

    CHP Emek Büroları, meslek hastalıkları ve meslek hastalıklarına bağlı yaşanan ölümlerle ilgili rapor hazırladı.

    25 yaşındaki çarkçı Semih Solak Kerç Boğazı'ndaki gemi yangınında öldü
    25 yaşındaki çarkçı Semih Solak Kerç Boğazı'ndaki gemi yangınında öldü

    Kerç Boğazı’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerden birinin gemide çarkçı olarak çalışan Semih Solak olduğu öğrenildi.

    Zorunlu emekliliğe ayrılan Şebnem Korur Fincancı son dersini verdi
    Zorunlu emekliliğe ayrılan Şebnem Korur Fincancı son dersini verdi

    Davası nedeniyle zorunlu emekliliğe ayrılan yazarımız, Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı 41 yıllık çalışma hayatının son dersini verdi.

    OHAL Komisyonu'nun kaldırılması için pek çok kentte eylem yapıldı
    OHAL Komisyonu'nun kaldırılması için pek çok kentte eylem yapıldı

    OHAL Komisyonu'nun lağvedilmesi ve ihraç edilenlerin görevlerine iade edilmesi talebiyle Ankara, Diyarbakır, Zonguldak ve Kayseri'de eylem yapıldı.

    Jeotermal kuyusunda sıcak su patlaması: 1 işçi yaralı
    Jeotermal kuyusunda sıcak su patlaması: 1 işçi yaralı

    Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, özel firmaya ait jeotermal kuyusunda sıcak su patlaması meydana geldi.

    GÜNCELLENDİ
    Özel bilirkişi heyeti Berkin Elvan'ı vuran polisi belirledi
    Özel bilirkişi heyeti Berkin Elvan'ı vuran polisi belirledi

    Berkin Elvan cinayetine ilişkin görüntüleri inceleyen özel bilirkişi heyeti, Elvan'ın ölümüne Fatih Dalgalı'nın sebep olduğunu ifade etti.

    GÜNCELLENDİ
    Mustafa Sarıgül: CHP'den üzülerek istifa ediyorum
    Mustafa Sarıgül: CHP'den üzülerek istifa ediyorum

    Eski Şişli Belediye Başkanı ve bu dönemde de Şişli için çalışma yürüten Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

    Afrin'de bombalı saldırı: 3 ÖSO üyesi öldü
    Afrin'de bombalı saldırı: 3 ÖSO üyesi öldü

    Afrin'de, Özgür Suriye Ordusu'nun karargahı önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. 3 Özgür Suriye Ordusu üyesi hayatını kaybetti. (Arşiv)

    Mahallenin yolu kapandı, hasta annesini her gün sırtında taşıyor
    Mahallenin yolu kapandı, hasta annesini her gün sırtında taşıyor

    Samsun Çarşamba’da dere taşması nedeniyle yol kapandı. Nihat Kasap, her gün iğne olması gereken annesini sırtında aile sağlığı merkezine taşıyor.

    Berat Albayrak: Büyüme yılın ikinci yarısında hız kazanacak
    Berat Albayrak: Büyüme yılın ikinci yarısında hız kazanacak

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide büyümenin yılın ikinci yarısında hız kazanacağını iddia etti.

    İsveç’te liman işçileri sendikal haklar ve iş güvenliği için grevde
    İsveç’te liman işçileri sendikal haklar ve iş güvenliği için grevde

    İsveç’te liman işçileri, patronların sendika düşmanı tutumlarını protesto ve sendikal haklar ve iş güvenliği için 8 kentte limanlarda greve çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    Bulgaristan’daki grip salgınında 5 kişi hayatını kaybetti
    Bulgaristan’daki grip salgınında 5 kişi hayatını kaybetti

    Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, grip salgını nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. 1074 okulda eğitime ara verildi.