23 Ocak 2019 12:33
Son Düzenlenme Tarihi: 23 Ocak 2019 17:33

Gazeteci Uğur Mumcu katledilişinin 26. yılında anılacak

Gazeteci Uğur Mumcu, katledilişinin 26. yılında yurt genelinde düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

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Gazeteci Uğur Mumcu katledilişinin 26. yılında anılacak

Fotoğraf: AA

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    24 Ocak 1993 günü, arabasına yerleştirilen bombayla katledilen Gazeteci Uğur Mumcu, ölümünün 26. yılında anılacak. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) "Gazeteci olmak, gazeteci kalmak" etkinliği düzenlerken Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Ankara’da saat 12.00’de Uğur Mumcu Sokağı'nda, İstanbul’da saat 11.30’da Harbiye Uğur Mumcu Anıtı önünde anma düzenleyecek.

    Mumcu ve katledilen aydınların anısına Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, Cumhuriyet gazetesi, Çankaya ve Yenimahalle Belediyesince, 26. Adalet Demokrasi Haftası etkinlikleri gerçekleştirilecek. Mumcu’nun katledildiği 24 Ocak günü başlayacak etkinlikler, Prof. Dr. Muammer Aksoy’un katledildiği 31 Ocak’ta son bulacak. 24 Ocak’ta anma programı kapsamında ilk olarak Yenimahalle Belediyesi ve Batıkent Birlikteliğinin düzenlediği etkinlik, saat 10.00’da, Batıkent metro durağından Uğur Mumcu Parkı’na yürüyüş ile başlayacak. Mumcu için geniş katılımlı anma programı ise 26 yıl önce katledildiği evinin önünde gerçekleştirilecek. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag) tarafından düzenlenen “Uğur Mumcu Sesleniyor” etkinlik programında, saat 12.00’de, karanfiller ve mumlarla sevenleri Mumcu’nun sokağında olacak. Anmada Solist Ufuk Karakoç’un dinletisi de yer alacak. Ardından da saat 14.30’da, Cebeci Asri Mezarlığında Mumcu’nun anıtmezarı ziyaret edilecek. Günün son etkinliği, saat 16.00’da um:ag tarafından düzenlenen “Uğur Mumcu’yu Anmak” fotoğraf sergisi olacak.

    TÜM YURTTA ANILACAK

    Mumcu, yurt genelinde düzenlenecek etkinliklerle anılacak. İstanbul’da TGS, Harbiye Uğur Mumcu Anıtı önünde anma düzenleyecek. Ayrıca Maltepe Belediyesi tarafından "Özgürlük Gelecektir, Gelecek Bizimdir" sloganıyla anma etkinliği düzenlenecek.

    Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından adına açılan Uğur Mumcu Parkı’nda anılacak. Saat 20.00’de Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde “Şiir ve Müzik Dinletisi” gerçekleştirilecek. Mumcu; Adana, Zonguldak, Kocaeli ve Çanakkale’de de düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

    GAZETECİ OLMAK GAZETECİ KALMAK

    Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Kadıköy Belediyesi, Uğur Mumcu ile öldürülen gazetecilerin anılacağı ve gazeteciliğin sorunlu gündeminin konuşulacağı “Türkiye’de Gazeteci Olmak Gazeteci Kalmak” etkinliği Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezinde yapılacak. Toplantı, TGC Başkanı Turgay Olcayto ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayacak. Mumcu’nun gazetecilikle ilgili makalelerini Tiyatro Sanatçıları Tilbe Saran ve Levent Üzümcü seslendirecek. Moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Karadağ’ın üstleneceği oturumda Gazeteci-Yazar Altan Öymen, T24 Yayın Yönetmeni Doğan Akın, Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Gazeteci-Yazar Orhan Erinç, BirGün Gazetesi Yayın Danışmanı Semra Kardeşoğlu ve PEN Türkiye Başkanı Zeynep Oral konuşacak. (MEDYA SERVİSİ)

    CHP’Lİ ENSAR AYTEKİN: UĞUR MUMCU SUİKASTININ ÜZERİNE GİTMEK ZORUNDAYIZ

    CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, gazeteci yazar Uğur Mumcu’nun katledilişinin 26. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Hep birlikte Uğur Mumcu suikastının üzerine gitmek zorundayız” dedi.

    Aytekin, Mumcu’nun gazetecilikte bir ekol olduğunu ve geçen onca zamanda gerçek faillerinin ortaya çıkarılamamış olmasını bir ayıp olarak değerlendirdi. Mumcu cinayetinin göz göre geldiğini kaydeden Aytekin, “Onun hayatı, cümlenin silahtan ne kadar güçlü olduğunun göstergesidir. Dönemin Meclis Başkanı Uğur Mumcu’nun evine taziyeye geldiğinde 'başınız sağ olsun, zaten bekliyorduk' deme cüretini göstermiş, Emniyet Genel Müdürü ise 'bu tuğlayı çekersem, duvar üstüme yıkılır' ifadelerini kullanmıştır” dedi.

    1993 yılı suikastlarının, Türkiye’de aktif olan bir derin yapının seri eylemleri olduğunu vurgulayan Aytekin, “Mumcu’nun kalemi hep halktan yana durmuş, bir kez dahi eğilme bükülme gibi onursuzluklara tevessül etmemiştir. Sakıncalı Piyade olarak kayıtlara giren Uğur Mumcu, sakıncalı yazar olarak yaşamını sürdürmüştür” dedi. 30 Ocak 1990’da katledilen Muammer Aksoy’un katledilişinin ardından Mumcu'nun “...devletin görevi, bu gibi cinayetlerin kanıtlarını bulmak değil midir? Devlet, İslami hareket adına, uçlarına susturucu takılmış silahlarla cinayet işleyen çetelere karşı bu kadar çaresiz midir? Yoksa devlet dediğimiz şu büyük aygıta takılan başka susturucular var da biz mi bu susturucuları bilmiyoruz?” sözlerini hatırlatan Aytekin, Muammer Aksoy için 29 yıl önce Uğur Mumcu tarafından yazılan bu satırların maalesef kendisi için de geçerli olduğunu dile getirdi. Mumcu dosyasının sıradan bir dosya olmadığını belirten Aytekin, “Madem yüzleşmek istiyoruz hep birlikte Uğur Mumcu suikastının üzerine gitmek zorundayız” dedi.

    ‘KATLEDİLEN AYDINLARIMIZI UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ’

    Fotoğraf: CHP Basın Birimi

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın adalet ve demokrasi haftası nedeniyle mesaj yayınladı.

    Biçer Karaca, “24-31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası’nda; katledilen aydınlarımızı saygıyla anıyor, siyasal cinayet ve aydınlatılmayan suikastlara dikkat çekiyor, adalet, özgürlük ve hak taleplerimizi yüksek sesle dillendiriyoruz” dedi.

    24 Ocak 1993’te suikastla katledilen araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu’yu katledilişinin 26. yıldönümünde saygıyla, özlemle anan Biçer Karaca şunları ifade etti: “Aradan geçen onca yıla rağmen, suikastı planlayan ve azmettirenlerin açığa çıkarılmamış olması, demokrasi ayıbıdır, halkın gerçeği öğrenme, gerçeğe ulaşma hakkının, adalet ve hukukun gasp edilmesidir.

    Toplumsal hafızalardan silinmek istense, yok sayılmaya üstü örtülmeye çalışılsa da Uğur Mumcu suikastının aydınlatılmamış olması vicdanımızda açılan yaradır. 24 Ocak 1993’te evinin önüne arabasına konan bombayla aramızdan koparılan Uğur Mumcu, 31 Ocak 1990’da katledilen Atatürkçü Düşünce Derneği Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy başta olmak üzere, karanlık bir Türkiye isteyenlerin önünde siper olan, gerçeklerin peşinde cesurca ilerlerken katledilen tüm Atatürkçü aydınlarımızın yokluğunu bugün çok daha fazla hissediyoruz. Gazetecilerin, sanatçıların, aydınların itibarsızlaştırıldığı, hedef gösterildiği, haksız gerekçelerle yargılandığı karanlık bir dönemde katledilen tüm aydınlarımızın unutulmadığının, unutulmayacağının sözünü veriyoruz.” (HABER MERKEZİ)

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