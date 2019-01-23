Zirve Yayınevi davasında 5 sanığa verilen cezalar onandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Zirve Yayınevi davasında 5 sanığa verilen 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl 9'ar ay hapis cezasını onadı.

NE OLMUŞTU?

18 Nisan 2007 günü, Ağbaba iş Merkezi’nde faaliyet gösteren ve genel de Hıristiyanlıkla ilgili yayınların bulunduğu Zirve Yayınevi'ne gelen 5 kişi, kapıyı içeriden kilitleyip, Alman uyruklu Tilman Geske, Uğur Yüksel ile Necati Aydın’ı, ellerini ve ayaklarını bağlayıp 2 saat işkence yaptıktan sonra boğazlarını keserek öldürmüşlerdi. Bu sırada yayınevine gelenlerin, kapının açılmamasından şüphelenerek durumu polise bildirmesiyle, olay ortaya çıkmıştı. Polis, 3 Hıristiyan’ı öldüren zanlıları kapıyı kırarak yakalamış, bu sırada kaçmak için, yayınevi binasının bulunduğu 4. katından aşağı atlayan Emre Günaydın da ağır yaralanmıştı. Daha sonra yapılan sorgulamada, sanıklar, maktullerin, insanların kafasını karıştırarak ve para vererek, Hıristiyanlığa davet ettiklerini, bu konuyu çözmek için olayı gerçekleştirdiklerini ifade etmişlerdi. Sanıklar cezaevinde iken 2012 yılında, yasa gereği elektronik kelepçe takılarak cezaevinden salıverilmişlerdi. (HABER MERKEZİ)