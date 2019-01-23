Sincan Çocuk Cezaevi olayları hakkında suç duyurusu

Ankara Barosu, 21 Ocak 2018 günü Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşanan kavga sonrası baro avukatlarının çocuklarla görüştürülmemesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Barosu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, nedeni tam olarak bilinmeyen olaylar sonrası cezaevine giden Ankara Barosu Cezaevi Komisyonu ve Çocuk Hakları Merkezinden görevli avukatların cezaevine alınmadığı, 22 Ocak günü çocuklarla tekrar görüşmeye gittiklerinde ise cezaevi yönetimi tarafından çocuklarla görüşmelerinin engellendiği belirtildi.

Olaylarla ilgili işlemlerin ve tespitlerin yapılması ve çocukların haklarının korunması için cezaevine giden avukatların görevlerini yapmalarının engellendiği dile getirilen açıklamada, ilgili ceza infaz koruma memurları hakkında görevi kötüye kullanma suçundan suç duıyurusunda bulunulduğu ifade edildi. (Ankara/EVRENSEL)