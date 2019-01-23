2019’da yaşanacak önemli gök olayları

Bu yıl gök olayları arasında, 2 Güneş ve 1 Ay tutulması ile Merkür’ün Güneş önünden geçişi yaşanacak.

Bu tutulmalardan 16-17 Temmuz’daki parçalı Ay tutulması ile 11 Kasım’da Merkür’ün Güneş’in önünden geçişi Türkiye’den izlenebilecek.

DHA’da yer alan habere göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ulusal Gözlemevi'nce (TUG) 2019 yılının en önemli gök olayları derlendi.

Fotoğraf: DHA

GÜNEŞ'İN ÜSTÜNDE SİYAH NOKTA GİBİ GÖRÜNECEK

Bu yılın en dikkat çeken gök olaylarından biri, 11 Kasım’da Merkür’ün kendisinden 158 kat daha büyük olan Güneş önünden geçişi olacak. Geçiş, Türkiye'de öğleden sonra başlayacak ve kısmen gözlenebilecek. Merkür, Güneş diskinin önünde siyah nokta gibi görünecek. İllere göre geçişin başlangıç zamanı farklılık gösterecek. Geçiş, Ankara’da saat 15.40’ta başlayacak.

Gözlem sırasında mutlaka uygun güneş filtresi kullanılmalı.

2 TEMMUZ'DA TAM GÜNEŞ TUTULMASI

Bu yılki gök olaylarından biri de 2 Temmuz’da yaşanacak. Tam Güneş tutulması genel zaman ile 18.01 ile 20.44 saatleri arasında gerçekleşecek.

Bu tutulma Türkiye'den gözlenemeyecek. Pasifik Okyanusu ve Güney Amerika’nın güneyinden gözlenebilecek tutulma, Ay’ın Dünya’ya nispeten yakın olması dolayısıyla uzun tutulmalardan biri olacak ve yaklaşık 4,5 dakika sürecek.

PARÇALI AY VE HALKALI GÜNEŞ TUTULMALARI

16-17 Temmuz’daki parçalı Ay tutulması ise tamamı Türkiye’den gözlenebilecek bu yılki tek tutulma olacak.

Türkiye’de 21.43 ile 03.18 saatleri arasında gözlenebilecek. Saat 00.31'de, tutulma ortasında Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümü Dünya’nın gölgesinde kalacak.

26 Aralık’taki halkalı Güneş tutulması ise Türkiye’den görülemeyecek. Tutulma, genel zaman ile 03.34-07.01 saatlerinde gerçekleşecek ve Suudi Arabistan, Hindistan’ın güneyi, Sumatra, Borneo ile Filipinler'den görülebilecek. Bu tutulmada Güneş'in yüzde 97'si örtülecek.

Fotoğraf: DHA

BU YIL GÜNEŞ VE AY TUTULMALARINDAN 2'Sİ GERÇEKLEŞTİ

Bu yılki Güneş ve Ay tutulmalarından 2'si ise Ocak ayında gerçekleşti.

İlk tutulma 5-6 Ocak'ta parçalı Güneş tutulması olarak 2'ncisi de 21 Ocak'ta tam Ay tutulması olarak meydana geldi.

Parçalı Güneş tutulmasında Güneş'in yüzde 71'i Ay tarafından örtülürken, Asya'nın kuzeydoğusu ve Alaska'nın bazı bölgelerinde görülebildi.

21 Ocak'taki tam Ay tutulması ise genel zaman ile 03.33- 06.50 saatlerinde gerçekleşirken, tamamı Kuzey ve Güney Amerika'dan izlenebildi. (HABER MERKEZİ)