Putin-Erdoğan görüşmesi sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi. 1 saat 50 dakika süren görüşmede ana gündemleri Türkiye-Rusya ilişkileri, Suriye ve S-400 hava savunma sistemi alımının oluşturduğu belirtildi. Erdoğan ve Putin, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

PUTİN: RUSYA VE TÜRKİYE'NİN SURİYE KONUSUNDAKİ TUTUMU NET

Putin, Suriye gündemine ilişkin "Rusya ve Türkiye'nin Suriye konusundaki tutumu net ve hazır. Suriye konusundaki meseleleri 2254 numaralı BMGK kararı üzerine siyasi ve diplomatik yollarla çözmek istiyoruz. Ülkenin birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliği prensibine de sadık kalma ilkesine bağlıyız. Anayasa komitesinin oluşturulması da görüşüldü. Rus ve Türk diplomatlar Suriye anayasa komitesi ile ilgili ciddi çalışmalar yaptı, siyasi çözümün başlatılması için sağlam bir temel atılmış oldu" ifadelerini kullandı. ABD'nin Suriye'den çekilme kararını da değerlendiren Putin, ABD'nin çekilme kararının bölgeyi istikrara kavuşturacağını söyledi ve "Rusya, Suriye hükümetinin Kürtlerle diyaloğun kurulmasını destekliyor" dedi. Putin ayrıca, "Rusya-Türkiye-İran zirvesi en kısa zamanda Rusya'da organize edilecek, yaklaşık olarak tarih belirledik, sadece Tahran ile mutabık kalınacak" dedi. PUTİN: SURİYE'DE BÜTÜN TARAFLAR ARASINDA DİYALOG KURULMASI LAZIM Kendilerine yöneltilen "ABD'nin çekilme sürecinde tartışılan güvenli bölge konusunda Rusya'nın yaklaşımı nedir?" sorusunu cevaplayan Erdoğan, "ABD, güvenli bölge konusunda olumlu yaklaşımını bize ifade etti. Bu konuyla ilgili olarak bizim Rusya ile de herhangi bir sıkıntımız yok. Zira, güvenlik bölgesi terörden arındırılmış bir bölge hassasiyetidir. Bundan sonra da bu alanlar konusundaki hassasiyetimizi koruyacağız" dedi. Putin, Suriye'nin geleceğine ilişkin kendisine yöneltilen soruya ilişkin şunları söyledi: "Bugün çok ayrıntılı bir biçimde İdlib konusunu görüştük. türk meslektaşlarımız, mutabakatlarını yerine getirmek için ellerinden geleni yapıyor. Tabii ki orada sorunlar var, biz bunları görüyoruz ama Türk meslektaşlarımızlaönümüzdeki dönem neler yapılması gerektiği konusunda görüştük ve anlaşmaya vardık. Bizim ortak fikrimiz, bütün teröristlerle birlikte mücadele edilmesi gerekliliği. Anayasa komitesi ise çok önemli bir alan. Sahada başarılarımız uzun vadede sadece siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi mümkün. Suriye'de bütün taraflar arasında diyalog kurulması lazım. Bütün taraflar samimi bir istek göstermelidir."

PUTİN: SIK GÖRÜŞMELERİMİZİN SONUCUNU ALIYORUZ

Sputnik'in aktardığına göre Kremlin Sarayı'ndaki görüşme öncesi ilk sözü Putin aldı. Putin, "Sayın Cumhurbaşkanı, değerli dostum sizin bu ilişkilerin gelişmesine ne kadar katkı sağladığınızı biliyoruz. Büyük stratejik ortaklığımız gerçekleştirilecektir" dedi.

Putin, "Değerli dostum Erdoğan, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin bu noktaya gelmesi sizin katkılarınızla olmuştur" ifadesini kullandı.

Erdoğan'la sık sık görüşmelerinin sonucunu aldıklarını söyleyen Putin, "Özellikle 2018'in ilk 10 ayında iki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2017 yılının tamamından daha fazla arttı. Rus turist sayısı yüzde 30 arttı ve 6 milyon kişiyle rekor kırdı" diye konuştu.

ERDOĞAN: ARAMIZA ÇOK BÜYÜK HEDEFLER KOYDUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şöyle konuştu:

"Değerli dostum, 2018'deki sık sık yaptığımız görüşmelerden sonra 2019'daki ilk görüşmeyi gerçekleştirmenin memnuniyeti içindeyim. Bu bölgesel güvenliği de olumlu istikamette etkiliyor. Astana süreci ile başlatmış olduğumuz üçlü zirveler; bunlarda gerçekten dünyanın ilgisini çeken görüşmelerimiz oldu. Görüşmemizle birlikte bu sürecin devamının çok daha faydalı olacağına inanıyorum. Özellikle turizmdeki gelişmeler iki ülke halkı arasında çok çok önemli kaynaşmalara neden oluyor. Tabii sizinle aramıza çok büyük hedef koyduk; 100 milyar dolarlık ticareti hedefe ulaştırmak."

PUTİN: HER ŞEY PLANA GÖRE İLERLİYOR

Putin, Kerç Boğazı yakınlarında yanan 2 petrol tankerinde 4 Türk denizcinin ölmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a baş sağlığı diledi.

Rusya ve Türkiye'nin Suriye de dahil olmak üzere bölgesel güvenlik konuları üzerinde çalıştığını belirten Putin, ikili ilişkilere yönelik kişisel katkısından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

Erdoğan'ın ikili ilişkiler hakkında sözleri üzerine Putin, "Sayın Cumhurbaşkanı, değerli dostum, bu büyük oranda sizin kişisel başarınız. Zira, buna çok büyük önem veriyorsunuz. Büyük projelerimiz gerçekleşiyor ve her şey plana göre ilerliyor" dedi.

İKİLİ 2018'DE 7 KEZ BAŞ BAŞA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Erdoğan'ın heyetinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yer alıyor.

Erdoğan, Putin ile 2018 yılında 7 kez baş başa, 18 kez telefonla olmak üzere 25 kez görüştü. Erdoğan ve Putin geçen yıl 6 zirvede bir araya geldi. (DIŞ HABERLER)