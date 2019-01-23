Erdoğan ve Putin Suriye gündemiyle bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ziyareti kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.

Erdoğan'ın heyetinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yer alıyor.

Erdoğan Putin görüşmesinde Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra gündemin Suriye olacağı belirtildi. S-400 hava savunma sistemi alımı, ikili ve bölgesel konularının da görüşmede ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görüşme öncesi yaptığı açıklamada "Türkiye sadece teröristlerle savaşmıyor, politik çözüm de arıyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Putin ile 2018 yılında 7 kez baş başa, 18 kez telefonla olmak üzere 25 kez görüştü. Erdoğan ve Putin geçen yıl 6 zirvede bir araya geldi. (HABER MERKEZİ)