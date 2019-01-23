Mahallenin yolu kapandı, hasta annesini her gün sırtında taşıyor

Samsun Çarşamba ilçesi Gökçeçakmak Mahallesi'nde iki hafta önce yoğun yağış nedeniyle dere taştı. Dere sularıyla balçığa dönen ve hasar oluşan mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yoldaki hasar giderilemeyince araçlar mahalleye giremedi, yaşam olumsuz etkilendi. Büyük zorluk yaşayan mahalle sakinlerinden Nihat Kasap da, akciğer rahatsızlığı nedeniyle iğne olması gereken annesi Kaniye Kasap'ı sırtında 3 kilometre taşıyarak aile sağlığı merkezine götürüp getirmeye başladı.

Yoldaki hasar nedeniyle sağlık ekiplerinin eve gelemediğini belirten Nihat Kasap, “Yol bu hale gelince sağlık ekiplerini aradım ama gelemeyeceklerini söylediler. Ben de bozuk yolda annemi sırtıma alarak sağlık ocağına getirip götürmeye başladım. Ben annemi iğne vurmaya nasıl getirmeyeyim. Allah bana sağlık verdiği sürece ben annemi sırtımda taşıyacağım” dedi.

'YOLUMUZU YAPSALAR YETER'

Yolun bir an önce onarılmasını isteyen Nihat Kasap, “Yorulmayı hissetmiyorum, annem var sırtımda. Ben sadece annemi düşürmekten korkuyorum. Nereyi arasam, kimse yardım etmiyor, nereyle görüşsem boş çeviriyorlar. İstediğim tek şey; annem benden memnun olsun, annem benden razı olsun, bana hakkını helal etsin, yeter. Yolumuzu yapsalar yeter” diye konuştu. (Samsun/DHA)