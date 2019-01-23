İsveç’te liman işçileri sendikal haklar ve iş güvenliği için grevde

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç Liman İşçileri Federasyonu’nun aldığı kararla birlikte Stockholm, Sundsvall, Helsingborg, Malmö, Gävle, Holmsund, Söderhamn, Karlshamn illerindeki liman işçileri, günün belirli saatlerinde iş durdurma kararı aldı.

Sendikanın ‘nokta grevleri’ olarak adlandırdığı ve bugün başlayan iş bırakmalar yarın da sürecek.

Piteå, Luleå ve Sellefteå illerinde de 2 hafta süreyle işçiler fazla mesai yapmayacak. Kiralık personelin çalışmasına izin verilmeyecek. Yeni işçi alımı durdurulacak.

SENDİKA, TİS VE İŞ GÜVENLİĞİ HAKKI İÇİN

İşçilerin grevi sendikayı tanımayı reddeden, toplu sözleşme görüşmelerine katılmayan, sendikanın lokallerine el koyan ve sendikanın işçi sağlığı ve iş güvenliğinden sorumlu temsilcilerin çalışmalarına izin vermeyen patronlara bir yanıt verme özelliği taşıyor.

Patronlar, limanlarda çalışan işçilerin yüzde 85’ini temsil etmesine rağmen mücadeleci bir çizgi izleyen Liman İşçileri Federasyonu yerine yönetiminde sosyal demokratların bulunduğu uzlaşmacı Nakliyat İşçileri Federasyonu’nu muhatap alıyor.

Patronlar Liman İşçileri Federasyonu’nun toplu sözleşme talebini, Nakliyat İşçileri Federasyonu’nun iş kolu düzeyinde sözleşmesi bulunduğunu öne sürerek reddediyor. Liman İşçileri Federasyonu’na da aynı sözleşmeyi kabul etmesini dayatıyor.

GREV KARARI OY BİRLİĞİ İLE ALINDI

22 Ocak Salı günü yazılı bir açıklama yapan Liman İşçileri Federasyonu, anlaşmazlığı çözmek amacıyla görevlendiren aracının önerisinin işverenlerin taleplerinin bir kopyası olduğu için sendika yönetiminin oy birliğiyle greve gitme kararı aldığını açıkladı.

Aslında grev kararı çok daha öncesinde her limanda ayrı ayrı yapılan toplantılarda işçiler tarafından alınmıştı. İşçilerin yüzde 83’ü sendikanın muhatap alınmaması ve işverenin toplu sözleşme görüşmelerine katılmayı reddetmesi durumunda greve gitmeyi kararlaştırmıştı.

PATRONLAR LOKAVT İLAN ETTİ

Limanlardaki işverenlerin örgütü “İsveç Limanları”, sendikanın haklı taleplerine lokavt ilan ederek yanıt verdi.

Liman İşçileri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Erik Helgesson, Göteborg’da düzenlediği basın toplantısında işverenlerin taleplerini kabul etmemesi durumunda grevi daha da yaygınlaştıracaklarını belirterek “Bu grevler uyarı olarak kabul edilmeli. Biz stratejik zamanlarda nokta grevlerine gidiyoruz” dedi.

Liman patronları, grevin ciddi sonuçlara ve aksamalara yol açacağını ama tutumlarının değişmeyeceğini, şimdiye kadar Liman İşçileri Federasyonu’na vaad ettiklerinin dışında farklı bir teklifte bulunamayacaklarını açıkladı.

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